Как это было

Во время последнего на сегодня эпизода подкаста GI Microcast Кристофер Дринг из GamesIndustry рассказал детали о том, какие игры покупали больше всего и почему возникло такое значительное проседание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

2023 год не просто так является тяжелым для сравнения. Тогда вышли такие замечательные игры, как Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Starfield, Diablo IV, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor и Final Fantasy XVI. И это лишь некоторые из лучших названий из длинного списка.

2024 год зато почти не имел такого же количества распиаренных и ожидаемых проектов. Кристофер Дринг также выделил две игры, которые не достигли успеха: Star Wars Outlaws и Dragon Age: The Veilguard. На них возлагали большие надежды, однако обе не стали большими хитами.

Продажи новых игр в 2024 году, по сравнению с новыми играми в 2023 году, упали на 29%, то есть почти на треть.

В следующем году мы снова увидим новые игры-блокбастеры, даже в феврале, когда появятся Assassin's Creed Shadows, Avowed, о которой сейчас очень много говорят, и Monster Hunter Wilds. А еще здесь есть некоторые игры, которые были анонсированы во время церемонии The Game Awards. Главным событием, конечно же, будет Grand Theft Auto, ради которой многие готовятся брать отпуск или больничный.

В 2025 году также ожидается новая консоль Nintendo Switch 2, поэтому нас ждет очень много игр и для нее.

Совсем печальным моментом является то, что большая игра во вселенной "Звездных войн" попала далеко не в первую десятку самых продаваемых, и это в тот год, когда выходило не так уж и много проектов. Что касается традиционных больших рождественских блокбастеров, то у нас была Call of Duty, которая хорошо продавалась, и Dragon Age, которая не очень хорошо продалась.

Star Wars Outlaws и Dragon Age: The Veilguard заняли 14 и 19 места соответственно, когда речь идет о европейском чарте новых игр. Но при переходе к общемировой статистике, которая также включает игры, выпущенные в предыдущие годы, они опускаются на 45 и 68 места.

Dragon's Dogma 2 похожа на них тем, что заняла девятое место среди новых игр, но лишь 34 место в общем рейтинге.

То же касается Final Fantasy VII Rebirth, которая стала двенадцатой самой продаваемой новой игрой 2024 года, но заняла лишь 43 место в глобальном чарте.

Лишь пять новых игр показали по крайней мере приличные результаты в этом году в Европе: Dragon Ball: Sparking! ZERO (№13), Warhammer 40K: Space Marine 2 (№12), Helldivers 2 (№6) и Call of Duty: Black Ops 6 (№3). EA Sports FC 25 доминировала в европейских продажах в 2024 году.