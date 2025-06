У каждого геймера есть любимая миссия в GTA 5 и вполне нормально, что вкусы могут существенно отличаться. Однако когда речь заходит о худшей, то мнения большинства сходятся, сообщает 24 Канал.

Адская для игроков и для актера

Одной из самых ненавистных среди фанатов GTA 5 миссий игры является "Did Somebody Say Yoga?".

В этом не слишком увлекательном сегменте, игроку приходится пройти серию QTE (механика, когда игроку предлагают выполнить определенное действие с помощью нажатия конкретных клавиш/кнопок в нужный момент, – ред.) чтобы Майкл повторял упражнения по йоге на занятии со своей женой и ее инструктором.

Для многих геймеров эта миссия стала лишь неуместной и скучной вставкой в динамичный игровой процесс проекта. Недавно страница GTAVI_Countdown в соцсети X вспомнила печально известную сцену и назвала ее худшим моментом в GTA 5.

Неожиданно в комментариях к сообщению появился исполнитель роли Майкла актер Нед Люк, который тоже оказался не в восторге от йога-миссии, хотя и несколько по другой причине.

Однозначно худшая для съемки. Потел как проклятый 8 часов,

– написал он.

Такая реакция нашла поддержку среди фанатов GTA 5, а GTAVI_Countdown ответили остроумным мемом.

Надеемся, что в GTA 6 нас не будет ожидать сиквел "Did Somebody Say Yoga?", хотя были бы не против возвращения Майкла, ведь его яхту уже увидели во втором трейлере игры.