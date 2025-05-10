Свежий трейлер GTA 6 продолжает поражать деталями. На этот раз геймеры заметили в нем яхту героя предыдущей части серии, сообщает 24 Канал.

Интересно Rockstar говорит, что второй трейлер GTA 6 был самым большим видеорелизом всех времен

Майкл получит камео в новой игре?

Даже после того, как нашли первый баг в GTA 6, фанаты Rockstar продолжили под лупой изучать новый трейлер долгожданной видеоигры.

Одной из самых известных сквозных шуток в GTA 5 является самая большая потеря в жизни Майкла – его яхта, которую похищают в одной из первых миссий. До самого конца игры герой так и не смог ни вернуть, ни хотя бы отпустить свою "потерянную любовь".

И вот внимательные геймеры заметили до боли знакомую лодку с синей полосой вдоль борта на первых секундах трейлера GTA 6.

Фанаты франшизы уверены – это точно яхта Майкла. Однако, мнения относительно того, что же это означает разделились.

Некоторые считают, что это лишь остроумная пасхалка, которая может получить какое-то упоминание в игре, а другие же думают, что Майкл может получить камео в новом проекте.

Вскоре после находки, актер Нед Люк, который сыграл персонажа для GTA 5, прокомментировал ее в соцсети X.

Я иду, Джейсон... За своей лодкой,

– написал актер.

Или это только шутка от Люка, или же он действительно появится в будущей видеоигре – это мы узнаем только 26 мая 2026 года.