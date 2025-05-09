Первый баг или все так и должно быть?

Фанатское сообщество GTA 6 активно обсуждает вероятный первый баг, замеченный на одном из новых официальных скриншотов от Rockstar Games. Дискуссии ведутся вокруг того, действительно ли это визуальный недосмотр, или, наоборот, проявление необычайного реализма, к которому стремятся разработчики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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6 мая 2025 года Rockstar наконец поделилась новыми материалами по GTA 6. Сразу после новости о переносе релиза игры на следующий год, разработчики выложили второй трейлер, который мгновенно стал вирусным. В нем показали новых персонажей, расширенные локации и много новых кадров. Вместе с трейлером студия опубликовала десятки новых скриншотов, которые позволяют еще глубже заглянуть в мир долгожданной игры. И именно один из этих снимков спровоцировал споры в фанатском сообществе.

На кадре видно женщину на мотороллере, многолюдную улицу с NPC, новые транспортные средства и даже рептилию на переднем плане. Но внимание игроков привлек не этот антураж, а человек слева, который едет на велосипеде во вьетнамках. Если хорошо присмотреться, видно, что обувь на его ногах выглядит так, будто она частично "проваливается" в текстуру педалей или неправильно размещена.



Скриншот, на котором нашли вероятный баг / Rockstar Games



Вьетнамки NPS проваливаются сквозь педали / Фото Rockstar Games

Этот момент стал источником многочисленных интерпретаций. Некоторые считают, что это баг и пример того, как подобные мелочи могут "убивать погружение" в игру. Даже Шон Мюррей, создатель No Man's Sky, присоединился к обсуждению, иронично спросив, не из-за этого ли отложили выход игры.

С другой стороны, многие фанаты стали на защиту Rockstar. Они предполагают, что такая деталь не случайна – ведь каждый кадр проходит тщательную проверку перед публикацией. Некоторые пользователи пишут, что езда на велосипеде во вьетнамках, когда обувь намеренно опускается под педали, а с самими педалями контактирует стопа, является нормальной практикой в реальной жизни. Один из фанатов отметил: "Это максимально реалистично". Другой добавил: "Безумное внимание к деталям". Еще один пользователь уточнил: "Я сам так катаюсь, это не баг".

Учитывая глубину проработки каждого кадра в новом трейлере и скриншотах GTA 6, версия о баге выглядит маловероятной. Будь то микроскопические пузырьки в стакане с напитком, или массовое присутствие NPC – Rockstar продолжает поражать уровнем детализации и техническими возможностями.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.