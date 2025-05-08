Второй трейлер для Grand Theft Auto 6 произвел настоящий фурор среди геймеров и произошло это не только из-за ряда подробностей о будущем проекте, сообщает 24 Канал.

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Невероятно сообразительная пасхалка

Пока некоторые поклонники Rockstar выискивают в видео намеки на секретные локации, другие внимательные зрители нашли вполне реальную отсылку на культовый проект студии – вестерн Red Dead Redemption 2.

На скриншотах из трейлера GTA 6, которые выложил на Reddit пользователь под ником cph2001, можно заметить деньги, где внезапно изображены президенты из RDR 2.

Фантастическая пасхалка в трейлере GTA / Фото с Reddit

Конечно, многие фанаты Rockstar быстро пришли к выводу, что это означает, что две игры находятся в одной вселенной.

Однако, все не так просто. Дело в том, что события GTA происходят в альтернативной версии США, где штаты имеют свои виртуальные аналоги (к примеру Леонида = Флорида и т.д.) тогда как в RDR неоднократно упоминается Калифорния.

Поэтому, это скорее всего лишь очень сообразительная пасхалка от разработчиков, а не подтверждение общей вселенной.