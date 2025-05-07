Второй трейлер GTA 6 показал геймерам гораздо больше деталей из будущей видеоигры. В частности, нам удалось сформировать список побочных активностей, вероятно, ожидающих игроков долгожданного продолжения культовой серии, сообщает 24 Канал.

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Баскетбол

Наконец мы впервые увидели баскетбольные площадки в GTA 6. Учитывая давние слухи о появлении в игре забытой мини-игры из San Andreas, выглядит так, что она действительно сделает "камбэк".

Скриншот от Rockstar

Парк развлечений

На другом скриншоте от разработчиков можно заметить отдельный луна-парк, с огромным колесом обозрения в котором точно найдется множество занятий и конкурсов.

Скриншот от Rockstar

Гонки

Никакого сомнения быть не может, что геймеров ожидают разнообразные гонки. В частности, на горных мотоциклах.

Скриншот от Rockstar

Каякинг

Игроков также будет ждать новый способ передвижения по рекам – на каяках. Очевидно его сделают одним из возможных способов досуга героев.

Скриншот от Rockstar

Дайвинг

Новой активностью станет возможность детально исследовать подводный мир, ведь выглядит на то, что в GTA 6 появится шанс испытать себя в роли настоящего дайвера.

Скриншот от Rockstar

Занятия спортом

Конечно, никуда не исчезнет из игры спорт. В трейлере показывают как протагонисты занимаются различными упражнениями: от Люсии, лупящей грушу в зале, до Джейсона, поднимающего солидный вес на тренажере.

Поговаривают, что это может указывать на возвращение системы "изменения формы тела" из San Andreas, а значит физическая форма героев может напрямую зависеть от действий игрока.

Скриншот из трейлера / Rockstar

Бои без правил

В видео есть момент, где Люсия бьет мужчину в красных шортах высоким ударом ноги, находясь в стальной клетке. Хотя она не совсем одета как боец UFC, похоже, что такие поединки станут дополнительной активностью в игре.

Скриншот из трейлера / Rockstar

Рыбалка

Если же гонки или бои без правил для вас слишком стрессовые, то можно будет отправиться на рыбалку. Правда, вспоминая как эта механика работала в Red Dead Redemption 2 не факт, что она станет разрядкой.

Скриншот от Rockstar

Охота

Целый анонсированный регион Mount Kalaga так и намекает, что игроки смогут отправляться на охоту. В конце, это уже было реализовано в предыдущей части серии, поэтому неудивительно, что такая механика появится и в GTA 6.

Скриншот от Rockstar

Мини-гольф

Хотя в GTA 5 был полноценный гольф, на этот раз, похоже, в центре внимания будет его уменьшенная версия. Разработчики дали нам знать, что в Леониде есть как минимум один парк для мини гольфа и есть все шансы, что мы сможем там немного развлечься.

Скриншот от Rockstar

Бильярд

Ну и куда же без бильярдного стола, который нам тоже нам показали в новых материалах.

Скриншот от Rockstar

Посещение стрип-клубов

Стриптиз-клубы, несомненно, снова станут местом, что будет притягивать игроков и похоже, что в Вайс-Сити их будет немало.

Скриншот из трейлера / Rockstar

Танцы

Но будут в этом городке с бурной ночной жизнью и обычные клубы, где протагонисты, несомненно, смогут хорошенько потанцевать.

Скриншот из трейлера / Rockstar

Теннис

В дополнение к баскетболу, будет в игре и теннис о чем свидетельствует появление в новом видео как минимум нескольких кортов.

Скриншот от Rockstar

Игры в игре

Ну и в конце концов внимательные геймеры заметили в трейлере наличие PlayStation 5, что может означать появление "видеоигр в видеоигре". В конце концов, это тоже мало кого удивит.

Скриншот из трейлера / Rockstar

Итак, список активностей, действительно впечатляет, но нам почему-то кажется, что это далеко не все, что Rockstar готовят для геймеров.