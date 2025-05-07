Другий трейлер GTA 6 показав геймерам набагато більше деталей з майбутньої відеогри. Зокрема, нам вдалося сформувати список побічних активностей, які, ймовірно, очікують на гравців довгоочікуваного продовження культової серії, повідомляє 24 Канал.

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Баскетбол

Нарешті ми вперше побачили баскетбольні майданчики в GTA 6. З огляду на давні чутки про появу в грі забутої мінігри з San Andreas, виглядає так, що вона дійсно зробить "камбек".

Баскетбол у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Парк розваг

На іншому скриншоті від розробників можна помітити окремий луна-парк, з величезним оглядовим колесом в якому точно знайдеться безліч занять та конкурсів.

Лунапарк у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Перегони

Жодного сумніву бути не може, що на геймерів очікують різноманітні перегони. Зокрема, на гірських мотоциклах.

Перегони на байках у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Каякінг

На гравців також чекатиме новий спосіб пересування річками – на каяках. Вочевидь його зроблять одним з можливих способів дозвілля героїв.

Каякінг у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Дайвінг

Новою активністю стане можливість детально досліджувати підводний світ, адже виглядає на те, що у GTA 6 з'явиться шанс випробувати себе у ролі справжнього дайвера.

Дайвінг у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Заняття спортом

Звісно, нікуди не зникне з гри спорт. У трейлері показують як протагоністи займаються різними вправами: від Люсії, яка лупцює грушу в залі, до Джейсона, який піднімає солідну вагу на тренажері.

Подейкують, що це може вказувати на повернення системи "зміни форми тіла" з San Andreas, а отже фізична форма героїв може прямо залежати від дій гравця.

Ліфтинг у GTA 6

Скриншот з трейлера / Rockstar

Бої без правил

У відео є момент де Люсія б'є чоловіка в червоних шортах високим ударом ноги, перебуваючи в сталевій клітці. Хоча вона не зовсім одягнена як боєць UFC, схоже, що такі двобої стануть додатковою активністю в грі.

Бої без правил у GTA 6

Скриншот з трейлера / Rockstar

Риболовля

Якщо ж перегони чи бої без правил для вас занадто стресові, то можна буде відправитися на риболовлю. Щоправда, пригадуючи як ця механіка працювала у Red Dead Redemption 2 не факт, що вона стане розрядкою.

Риболовля у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Полювання

Цілий анонсований регіон Mount Kalaga так і натякає, що гравці зможуть відправлятися на полювання. Врешті, це вже було реалізовано у попередній частині серії, тому не дивно, що така механіка з'явиться й у GTA 6.

Полювання у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Мінігольф

Хоча в GTA 5 був повноцінний гольф, цього разу, схоже, у центрі уваги буде його зменшена версія. Розробники дали нам знати, що в Леоніді є щонайменше один парк для мінігольфа і є всі шанси, що ми зможемо там трохи розважитися.

Мінігольф у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Більярд

Ну й куди ж без більярдного столу, який нам теж показали в нових матеріалах.

Більярд у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Відвідини стрип-клубів

Стриптиз-клуби, безсумнівно, знову стануть місцем, що притягуватиме гравців і схоже, що у Вайс-Сіті їх буде чимало.

Один зі стрипклубів у GTA 6

Скриншот з трейлера / Rockstar

Танці

Але будуть в цьому містечку з бурхливим нічним життям і звичайні клуби, де протагоністи безсумнівно зможуть добряче потанцювати.

Танці у GTA 6

Скриншот з трейлера / Rockstar

Теніс

На додачу до баскетболу, буде у грі й теніс про що свідчить поява в новому відео як мінімум кількох кортів.

Теніс у GTA 6

Скриншот від Rockstar

Ігри в грі

Ну і зрештою уважні геймери помітили в трейлері наявність PlayStation 5, що може означати появу "відеоігор у відеогрі". Зрештою, це теж мало кого здивує.

PS5 у GTA 6

Скриншот з трейлера / Rockstar

Отож, список активностей, показаних у короткому трейлері направду вражає, але нам чомусь здається, що це далеко не все, що Rockstar готують для геймерів.