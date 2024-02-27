Хоча після виходу першого трейлера GTA 6 розробники обіцяли тішити ігрову спільноту новинами про гру частіше, поки що цього не сталося.

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Мовчання Rockstar та Take-Two спонукало геймерів повернутися до старих витоків інформації й одна зі знайдених там деталей вельми заінтригувала шанувальників культової серії.

Першим цією інформацією поділився користувач Reddit під ніком Well_Look_Whos_Back, припущення якого вже неодноразово підтверджувалися до цього. Скоріше за все, саме з цієї причини акаунт геймера на платформі навіть було видалено, але інтернет пам'ятає все.

Отож, Well_Look_Whos_Back заявив, що GTA 6 включатиме давно забуту активність, а саме можливість зіграти в баскетбол.

Шанувальники франшизи в курсі, що в GTA завжди було чимало способів розважитися, а у п'ятій частині й узагалі можна було повноцінно пограти в гольф чи теніс.

Теніс у GTA 5 – дивитися відео

Одначе, ще у GTA: San Andreas існувала міні-гра, яка дозволяла покидати м'яч в кільце.

Баскетбол у San Andreas / Фото Rockstar

Відтоді чимало фанатів серії очікували появи повноцінного міні-баскетболу у грі та були дуже розчаровані, коли цього не сталося у GTA 5.

Нова ж інформація стверджує, що розробники виправляться у шостій частині, де гравцям запропонують можливість зіграти 3 на 3 на одному з баскетбольних майданчиків сонячного Вайс-Сіті.

Ця новина спричинила у соцмережах величезний ажіотаж, тож навіть якщо баскетболу не було в планах Rockstar їм явно варто замислитися над його поверненням, а можливо й інших популярних активностей на кшталт боулінгу.