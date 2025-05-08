Другий трейлер для Grand Theft Auto 6 зчинив справжнісінький фурор серед геймерів і сталося це не лише через низку подробиць про майбутній проєкт, повідомляє 24 Канал.

До теми Які активності чекають на нас у GTA 6 – розлогий перелік

Неймовірно кмітлива великодка

Поки деякі шанувальники Rockstar вишукують у відео натяки на секретні локації, інші уважні глядачі знайшли цілком реальне посилання на культовий проєкт студії – вестерн Red Dead Redemption 2.

На скриншотах з трейлеру GTA 6, які виклав на Reddit користувач під ніком cph2001, можна помітити гроші, де раптово зображені президенти з RDR 2.

Фантастична великодка у трейлері GTA / Фото з Reddit

Звичайно, багато фанатів Rockstar швидко дійшли висновку, що це означає, що дві гри знаходяться в одному всесвіті.

Одначе, все не так просто. Річ у тому, що події GTA відбуваються в альтернативній версії США, де штати мають свої віртуальні аналоги (до прикладу Леоніда = Флорида тощо.) тоді як у RDR неодноразово згадується Каліфорнія.

Отож, це скоріше за все лише дуже кмітлива великодка від розробників, а не підтвердження спільного всесвіту.