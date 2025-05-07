Хоча Rockstar показали просто безліч матеріалів по GTA 6, фанати конспірологічних теорій все одно не втрималися від того аби вигадати щось нове, інформує 24 Канал.

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Секретна локація чи шалена теорія?

Уважні глядачі трейлера помітили, що ролик містить автомобілі з унікальним номерним знаком штату під назвою "Глоріана".

Як і у випадку з Леонідою, що символізує Флориду, цей штат, ймовірно, є версією реального регіону і багато хто вважає, що це віртуальна Джорджія.

Окрім того, в одному з моментів відео головна героїня гри Люсія, сидить на мотоциклі з номерним знаком Глоріани. З огляду на це у фанатів проєкту з'явилася шалена теорія.

Чи буде Глоріана місцем, яке гравці зможуть відвідати? Поки що жодних ознак цього немає, але разом з тим чимало шанувальників творчості Rockstar припускають, що якесь містечко цього вигаданого штату може стати "секретною" локацією гри.

Припускають, що це може бути окремий замкнутий рівень як це було з засніженим Північним Янктоном у GTA 5 та Гуармою у Red Dead Redemption 2.

Чи справдяться ці очікування ми дізнаємось лише після релізу GTA 6.