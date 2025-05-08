Новые рекорды

Всего за 24 часа новый трейлер собрал более 475 миллионов просмотров на различных платформах. Такой результат превзошел не только первый трейлер GTA 6, который на YouTube собрал 93 миллиона просмотров за сутки, но и побил предыдущие рекорды среди голливудских блокбастеров. Например, трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха" собрал 365 миллионов просмотров за тот же период, а "Фантастическая четверка: Первые шаги" – 200 миллионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Трейлер GTA 6 вышел без предварительных анонсов, вызвав настоящий фурор и быстро распространился в сети. На YouTube он собрал 83,6 миллиона просмотров, еще 106 миллионов – в Twitter, а остальное пришлось на Facebook, Instagram и другие платформы. Хотя технически первое видео все еще удерживает рекорд YouTube среди немузыкальных роликов, второй трейлер стал абсолютным лидером в целом.

Rockstar не уточнила, как именно было посчитано 475 миллионов просмотров, но даже приблизительные цифры говорят сами за себя – интерес к игре колоссальный. Это особенно впечатляет на фоне недавней новости о переносе релиза GTA VI с осени 2025 года на 26 мая 2026 года. Очевидно, это отнюдь не снизило интереса к проекту.

Второй трейлер не только вызвал ажиотаж среди геймеров, но и имел значительное влияние на музыку. Саундтрек видео – песня "Hot Together" от The Pointer Sisters – после релиза вырос в популярности на 182 000% по данным Spotify. Сулинна Онг, главный редактор Spotify, отметила, что Grand Theft Auto давно является частью поп-культуры, и музыка всегда была неотъемлемой частью серии.

Также стало известно, что видео было снято с использованием аппаратного обеспечения PlayStation 5, комбинируя игровой процесс с катсценами. Визуальное качество трейлера свидетельствует, что игроки на PS5 Pro могут ожидать еще лучшей графики и высокой частоты кадров. Относительно релиза на ПК, то пока никакой официальной даты не объявлено, но аналитики предполагают, что релиз на компьютерах состоится через несколько месяцев после консольного старта.

Несмотря на долгое ожидание, фанаты GTA продолжают поддерживать серию, а Rockstar еще раз доказала, что каждый ее релиз – событие планетарного масштаба.

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