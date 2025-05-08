Нові рекорди

Лише за 24 години новий трейлер зібрав понад 475 мільйонів переглядів на різних платформах. Такий результат перевершив не тільки перший трейлер GTA 6, який на YouTube зібрав 93 мільйони переглядів за добу, а й побив попередні рекорди серед голлівудських блокбастерів. Наприклад, трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" зібрав 365 мільйонів переглядів за той самий період, а "Фантастична четвірка: Перші кроки" – 200 мільйонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Трейлер GTA 6 вийшов без попередніх анонсів, викликавши справжній фурор і швидко поширився в мережі. На YouTube він зібрав 83,6 мільйона переглядів, ще 106 мільйонів – у Twitter, а решта припала на Facebook, Instagram та інші платформи. Хоча технічно перше відео все ще утримує рекорд YouTube серед немузичних роликів, другий трейлер став абсолютним лідером загалом.

Rockstar не уточнила, як саме було пораховано 475 мільйонів переглядів, але навіть приблизні цифри говорять самі за себе – інтерес до гри колосальний. Це особливо вражає на тлі нещодавньої новини про перенесення релізу GTA VI з осені 2025 року на 26 травня 2026 року. Очевидно, це аж ніяк не знизило інтересу до проєкту.

Другий трейлер не лише викликав ажіотаж серед геймерів, а й мав значний вплив на музику. Саундтрек відео – пісня "Hot Together" від The Pointer Sisters – після релізу зріс у популярності на 182 000% за даними Spotify. Сулінна Онг, головна редакторка Spotify, зазначила, що Grand Theft Auto давно є частиною попкультури, і музика завжди була невіддільною частиною серії.

Також стало відомо, що відео було знято з використанням апаратного забезпечення PlayStation 5, комбінуючи ігровий процес із катсценами. Візуальна якість трейлера свідчить, що гравці на PS5 Pro можуть очікувати ще кращої графіки та вищої частоти кадрів. Щодо релізу на ПК, то наразі жодної офіційної дати не оголошено, але аналітики припускають, що реліз на комп’ютерах відбудеться через кілька місяців після консольного старту.

Попри довге очікування, фанати GTA продовжують підтримувати серію, а Rockstar ще раз довела, що кожен її реліз – подія планетарного масштабу.

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