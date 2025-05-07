Консоль в кадре

Внимательные фанаты обратили внимание на момент в трейлере, когда героиня Люсия возвращается домой после общественных работ и застает Джейсона, спящего на диване. В это время нам показывают предметы в гостиной. Рядом с телевизором лежит что-то очень похожее на консоль PlayStation 5, а на переднем плане виден объект, напоминающий геймпад DualSense, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Консоль и контроллер настолько близки к дизайну устройств Sony, что многие восприняли это как прямую отсылку к PlayStation. Но часть фанатов пошла дальше и решила, что это – намеренный намек на будущую PS6. И все это еще больше подогревает интерес к потенциальному сотрудничеству между Sony и Rockstar.

Какие доказательства? В трейлере есть текст, который подтверждает, что все кадры записаны непосредственно на PS5. Это может указывать на маркетинговую сделку между компаниями – Rockstar уже не впервые тесно сотрудничает с Sony. Учитывая, что GTA 6 вполне вероятно станет крупнейшим развлекательным релизом в истории, такой альянс может быть стратегически выгодным для продвижения новой версии PlayStation, которая вызывает не меньший ажиотаж по всему миру.

До мая 2026 года, когда ожидается релиз GTA 6, Sony, вероятно, сделает ставку на PS5 Pro. Если версия для ПК не выйдет одновременно с консолями, обновленная PS5 станет самой производительной платформой для игры. Это дает основания предполагать, что Sony попытается максимально использовать хайп вокруг GTA 6, чтобы продать как можно больше консолей.

Пока же фанатское сообщество развлекается спекуляциями. Некоторые шутят, что мы получили PS5 в GTA VI раньше, чем мы получили GTA VI на PS5. Другие фантазируют о том, что Rockstar добавит в игру предыдущие части серии в виде мини-игр. Например, Crazy-Path-7929 мечтает о ремастере GTA 4, который можно было бы поиграть внутри GTA 6. PastorPoppyseed спрашивает: "Какие шансы, что мы получим эмуляцию Vice City в игре?".

Сейчас официальных комментариев со стороны Rockstar или Sony нет, но второй трейлер GTA 6 и в дальнейшем порождает волны теорий, мемов и тщательного анализа каждого пикселя.

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