Знижки хоч і не рекордні, але приємні

Valve проводить лише кілька розпродажів такого масштабу на рік. Цей, зрозуміло, буде останнім. Хоча знижки не рекордні, однак можна знайти ігри, які обійдуться вам у смішні гроші. Зимовий розпродаж 2024 року приніс знижки майже на всі ігри, DLC та інші товари на платформі. Усе, від маловідомих інді проєктів до найбільших хітів, є частиною цієї щедрої акції, пише 24 Канал.

Найбільші знижки:

Assassin's Creed Origins зараз можна забрати всього за 91 гривню, а не 915 гривень, як зазвичай.

зараз можна забрати всього за 91 гривню, а не 915 гривень, як зазвичай. Back 4 Blood – 37 гривень.

Batman: Arkham Origins коштує так само, 37 гривень.

Grim Dawn – 51 гривня.

Need for Speed Heat – 99 гривень.

Stellaris – 97 гривень.

За Titanfall 2 просять 79 гривень замість 799 гривень.

Divinity: Original Sin – Enhanced Edition коштує 47 гривень.

Divinity: Original Sin 2 – Divine Edition вартує 209 гривень.

Менші знижки:

Vampire Survivors з українським текстом зараз можна купити за 55 гривень або за 196 гривень в усіма DLC. Однак якщо ви дуже хочете цю гру, рекомендуємо поспішити в Epic Games, оскільки там лишаються лічені хвилини до завершення її безплатної роздачі.

Класична покрокова стратегія Songs of Conquest 2024 року випуску з дуже гарними відгуками й оцінками коштує 76 гривень за базове видання.

Battlefield 2042 – 119 гривень за базову версію і 459 гривень за Elite Edition, яка зазвичай коштує 2299 гривень. Вельми добра знижка.

Хітовий Hades II , який також має українські субтитри і дуже хороші відгуки, обійдеться вам у 414 гривень. На жаль, тут знижка всього 10%.

, який також має українські субтитри і дуже хороші відгуки, обійдеться вам у 414 гривень. На жаль, тут знижка всього 10%. Avatar: Frontiers of Pandora – 607 гривень у мінімальному виданні.

The Long Dark – 159 гривень.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection – 599 гривень замість 1499 гривень.

Elden Ring – 1079 гривень (знижка 40%), але доповнення Shadow of the Erdtree знижки не має.

– 1079 гривень (знижка 40%), але доповнення Shadow of the Erdtree знижки не має. Baldur's Gate III коштує 719 гривень, скинувши всього 20%.

Hogwarts Legacy знову коштує 399 гривень.

Frostpunk 2 – 668 гривень і 1377 гривень за Deluxe Edition.

Окремо варто виділити той факт, що перша знижка також пропонується на S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Гра зараз коштує 1259 гривень, скинувши 10% своєї ціни. Хоча може здаватися, що це дуже мало, однак варто пам'ятати, що вона щойно вийшла.

Ви також можете зустріти знижки на Animal Well, Call of Duty, Star Wars Outlaws, Dead Space, Mass Effect, Helldivers 2, Dragon Age: The Veilguard, Warhammer: Space Marine 2, Tomb Raider I-II-III Remastered, Silent Hill 2, Diablo IV, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, Tales from the Borderlands та дуже багато інших.

Поспішайте, адже фестиваль щедрості від Valve триватиме лише до 2 січня 2025 року.