Скидки хоть и не рекордные, но приятные
Valve проводит лишь несколько распродаж такого масштаба в год. Этот, понятно, будет последним. Хотя скидки не рекордные, однако можно найти игры, которые обойдутся вам в смешные деньги. Зимняя распродажа 2024 года принесла скидки почти на все игры, DLC и другие товары на платформе. Все, от малоизвестных инди проектов до крупнейших хитов, является частью этой щедрой акции, пишет 24 Канал.
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Самые большие скидки:
- Assassin's Creed Origins сейчас можно забрать всего за 91 гривну, а не 915 гривен, как обычно.
- Back 4 Blood – 37 гривен.
- Batman: Arkham Origins стоит так же, 37 гривен.
- Grim Dawn – 51 гривна.
- Need for Speed Heat – 99 гривен.
- Stellaris – 97 гривен.
- За Titanfall 2 просят 79 гривен вместо 799 гривен.
- Divinity: Original Sin – Enhanced Edition стоит 47 гривен.
- Divinity: Original Sin 2 – Divine Edition стоит 209 гривен.
Меньшие скидки:
- Vampire Survivors с украинским текстом сейчас можно купить за 55 гривен или за 196 гривен со всеми DLC. Однако если вы очень хотите эту игру, рекомендуем поспешить в Epic Games, поскольку там остаются считанные минуты до завершения ее бесплатной раздачи.
- Классическая пошаговая стратегия Songs of Conquest 2024 года выпуска с очень хорошими отзывами и оценками стоит 76 гривен за базовое издание.
- Battlefield 2042 – 119 гривен за базовую версию и 459 гривен за Elite Edition, которая обычно стоит 2299 гривен. Весьма хорошая скидка.
- Хитовый Hades II, который также имеет украинские субтитры и очень хорошие отзывы, обойдется вам в 414 гривен. К сожалению, здесь скидка всего 10%.
- Avatar: Frontiers of Pandora – 607 гривен в минимальном издании.
- The Long Dark – 159 гривен.
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection – 599 гривен вместо 1499 гривен.
- Elden Ring – 1079 гривен (скидка 40%), но дополнение Shadow of the Erdtree скидки не имеет.
- Baldur's Gate III стоит 719 гривен, скинув всего 20%.
- Hogwarts Legacy снова стоит 399 гривен.
- Frostpunk 2 – 668 гривен и 1377 гривен за Deluxe Edition.
Вы также можете встретить скидки на Animal Well, Call of Duty, Star Wars Outlaws, Dead Space, Mass Effect, Helldivers 2, Dragon Age: The Veilguard, Warhammer: Space Marine 2, Tomb Raider I-II-III Remastered, Silent Hill 2, Diablo IV, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, Tales from the Borderlands и очень много других.
Спешите, ведь фестиваль щедрости от Valve продлится только до 2 января 2025 года.