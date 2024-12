Скидки хоть и не рекордные, но приятные

Valve проводит лишь несколько распродаж такого масштаба в год. Этот, понятно, будет последним. Хотя скидки не рекордные, однако можно найти игры, которые обойдутся вам в смешные деньги. Зимняя распродажа 2024 года принесла скидки почти на все игры, DLC и другие товары на платформе. Все, от малоизвестных инди проектов до крупнейших хитов, является частью этой щедрой акции, пишет 24 Канал.

Самые большие скидки:

Assassin's Creed Origins сейчас можно забрать всего за 91 гривну, а не 915 гривен, как обычно.

Back 4 Blood – 37 гривен.

Batman: Arkham Origins стоит так же, 37 гривен.

Grim Dawn – 51 гривна.

Need for Speed Heat – 99 гривен.

Stellaris – 97 гривен.

За Titanfall 2 просят 79 гривен вместо 799 гривен.

Divinity: Original Sin – Enhanced Edition стоит 47 гривен.

Divinity: Original Sin 2 – Divine Edition стоит 209 гривен.

Меньшие скидки:

Vampire Survivors с украинским текстом сейчас можно купить за 55 гривен или за 196 гривен со всеми DLC. Однако если вы очень хотите эту игру, рекомендуем поспешить в Epic Games, поскольку там остаются считанные минуты до завершения ее бесплатной раздачи.

Классическая пошаговая стратегия Songs of Conquest 2024 года выпуска с очень хорошими отзывами и оценками стоит 76 гривен за базовое издание.

Battlefield 2042 – 119 гривен за базовую версию и 459 гривен за Elite Edition, которая обычно стоит 2299 гривен. Весьма хорошая скидка.

Хитовый Hades II , который также имеет украинские субтитры и очень хорошие отзывы, обойдется вам в 414 гривен. К сожалению, здесь скидка всего 10%.

Avatar: Frontiers of Pandora – 607 гривен в минимальном издании.

The Long Dark – 159 гривен.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection – 599 гривен вместо 1499 гривен.

Elden Ring – 1079 гривен (скидка 40%), но дополнение Shadow of the Erdtree скидки не имеет.

Baldur's Gate III стоит 719 гривен, скинув всего 20%.

Hogwarts Legacy снова стоит 399 гривен.

Frostpunk 2 – 668 гривен и 1377 гривен за Deluxe Edition.

Отдельно стоит выделить тот факт, что первая скидка также предлагается на S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Игра сейчас стоит 1259 гривен, сбросив 10% своей цены. Хотя может казаться, что это очень мало, однако стоит помнить, что она только что вышла.

Вы также можете встретить скидки на Animal Well, Call of Duty, Star Wars Outlaws, Dead Space, Mass Effect, Helldivers 2, Dragon Age: The Veilguard, Warhammer: Space Marine 2, Tomb Raider I-II-III Remastered, Silent Hill 2, Diablo IV, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, Tales from the Borderlands и очень много других.

Спешите, ведь фестиваль щедрости от Valve продлится только до 2 января 2025 года.