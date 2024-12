Забирайте быстрее

Прежде всего прямо сейчас вы можете бесплатно забрать The Lord of the Rings: Return to Moria, раздача которой завершится 19 декабря. Игра вышла чуть больше года назад, в октябре 2023 года, и сейчас имеет оценку 4,4 из 5 возможных в магазине Epic Games Store. В ней вам предлагают следовать за гномами, которые отправляются в новое приключение, чтобы отвоевать свой легендарный дом Морию под Туманными горами. Чтобы выжить в этих опасных землях, игрокам необходимо мастерить, строить и исследовать легендарные обширные шахты, пишет 24 Канал.

Следующая игра, которую подарит нам Epic Games, пока спрятана под подарочной упаковкой. Но вы можете вернуться через 6 дней, чтобы получить новую игру. Всего в праздничный сезон будет представлено 16 бесплатных игр, некоторые из которых уже прошли в предыдущие дни декабря.

Распродажа

Что касается распродажи, то здесь нас ждет весьма много интересного. Продлится она вплоть до 9 января 2025 года. Поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы подумать и решить, какую игру хотите купить. А покупать на самом деле есть что.

Grand Theft Auto V: Premium Edition продается за 314 гривен и 50 копеек (скидка 50%).

Alan Wake 2 падает в цене до 619 гривен вместо 1238 гривен.

EA SPORTS FC 25 Standard Edition можно забрать за 679,60 вместо 1966 гривен.

Star Wars Outlaws отдают за 987,35 вместо 1519 гривен.

Hogwarts Legacy сбросила в цене 75% и теперь стоит 400 гривен.

Red Dead Redemption 2 теперь обойдется вам не в 2599 гривен, а сравнительно скромные 858 гривен.

Скидку даже получила новая Dragon Age: The Veilguard , что весьма неожиданно, учитывая, что игра вышла 31 октября, то есть чуть больше месяца назад. Сейчас она стоит 975 гривен вместо 1500 гривен.

Еще одна новинка, которая теперь стоит меньше, – Frostpunk 2. Ее вы можете забрать за 668 гривен при обычной цене в 835 гривен.

Оригинальная God of War стоит 480 гривен вместо 1200.

Battlefield 2042 поразила аж 92-процентной скидкой. Теперь она стоит не 1500 гривен, а всего 120 гривен.

Также приятные скидки получили Fallout 4, Sins of a Solar Empire 2, Remnant II, FAR CRY 4, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, нынешние ремастеры Tomb Raider I-III, Hades II, Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition, Anno 1800, Assassins Creed Odyssey, Days Gone, The Last of Us, Assassin's Creed Origins, STAR WARS Jedi: Survivor и еще очень много других.