Забирайте швидше
Перш за все прямо зараз ви можете безплатно забрати The Lord of the Rings: Return to Moria, роздача якої завершиться 19 грудня. Гра вийшла трохи більше року тому, у жовтні 2023 року, й зараз має оцінку 4,4 з 5 можливих у магазині Epic Games Store. У ній вам пропонують слідувати за гномами, які вирушають у нову пригоду, щоб відвоювати свій легендарний дім Морію під Туманними горами. Щоб вижити у цих небезпечних землях, гравцям необхідно майструвати, будувати та досліджувати легендарні розлогі шахти, пише 24 Канал.
Дивіться також Як грати в кожну з ігор франшизи Assassin's Creed у хронологічному порядку
Наступна гра, яку подарує нам Epic Games, поки захована під подарунковою упаковкою. Але ви можете повернутися через 6 днів, щоб отримати нову гру. Загалом у святковий сезон буде представлено 16 безкоштовних ігор, деякі з яких уже минули в попередні дні грудня.
Розпродаж
Що стосується розпродажу, то тут на нас чекає вельми багато цікавого. Триватиме він аж до 9 січня 2025 року. Тож ви матимете вдосталь часу, щоб подумати й вирішити, яку гру хочете купити. А купляти насправді є що.
- Grand Theft Auto V: Premium Edition продається за 314 гривень і 50 копійок (знижка 50%).
- Alan Wake 2 падає в ціні до 619 гривень замість 1238 гривень.
- EA SPORTS FC 25 Standard Edition можна забрати за 679,60 замість 1966 гривень.
- Star Wars Outlaws віддають за 987,35 замість 1519 гривень.
- Hogwarts Legacy скинула в ціні 75% і тепер коштує 400 гривень.
- Red Dead Redemption 2 тепер обійдеться вам не в 2599 гривень, а порівняно скромні 858 гривень.
- Знижку навіть отримала нова Dragon Age: The Veilguard, що вельми неочікувано, враховуючи, що гра вийшла 31 жовтня, тобто трохи більше місяця тому. Зараз вона коштує 975 гривень замість 1500 гривень.
- Ще одна новинка, яка тепер коштує менше, – Frostpunk 2. Її ви можете забрати за 668 гривень при звичайній ціні в 835 гривень.
- Оригінальна God of War коштує 480 гривень замість 1200.
- Battlefield 2042 вразила аж 92-відсотковою знижкою. Тепер вона коштує не 1500 гривень, а всього 120 гривень.
Також приємні знижки отримали Fallout 4, Sins of a Solar Empire 2, Remnant II, FAR CRY 4, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, цьогорічні ремастери Tomb Raider I-III, Hades II, Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition, Anno 1800, Assassins Creed Odyssey, Days Gone, The Last of Us, Assassin's Creed Origins, STAR WARS Jedi: Survivor та ще дуже багато інших.