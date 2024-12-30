Событие состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 31 июля по 3 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Chess.com.
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Включение шахмат в программу EWC является историческим моментом, как для классической игры с глубокой и древней историей, так и для киберспортивной сцены.
Присоединение шахмат, матери всех стратегических игр, к Кубку мира по киберспорту – это действительно волнующий момент. Благодаря своей глобальной привлекательности и процветающей соревновательной сцене шахматы идеально подходят для нашей миссии объединить самые популярные игры в мире и их страстные сообщества,
– сказал генеральный директор EWCF Ральф Райхерт.
Магнус Карлсен, пятикратный чемпион мира по шахматам, которого считают одним из величайших игроков в истории, станет амбассадором мероприятия. Он отметил, что радуется присоединению шахмат к одним из крупнейших игр в мире на Кубке мира по киберспорту.
Это партнерство – невероятная возможность развивать игру, знакомя с шахматами новую аудиторию и вдохновляя следующее поколение игроков, – отметил Карлсен.
Чемпионский шахматный тур 2025 года (CCT) станет основным путем отбора на турнир. Два онлайн-турнира CCT в феврале и мае дадут игрокам шанс завоевать место на EWC с общим призовым фондом 300 000 долларов. 12 лучших игроков турнирной таблицы CCT, а также еще четыре игрока, прошедших отборочный турнир Last Chance Qualifier (LCQ), будут бороться за победу на чемпионате EWC.
Чтобы удовлетворить интересы поклонников киберспорта, CCT перешел на более быстрый формат, который предусматривает игры с 10-минутным контролем времени без увеличения. В случае ничьей победитель будет определяться с помощью единой игры "Армагеддон".
Шахматы появятся на чемпионате мира по киберспорту – смотрите видео:
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На EWC 2025 года будет представлено более 20 игровых дисциплин, имеющих целью объединить игры и их сообщества под единым флагом. Ожидается, что участие Chess.com в сочетании с участием Карлсена познакомит широкую аудиторию с шахматами, закрепив их место в киберспортивной экосистеме.