Як Passion UA вдалося?

Вирішальне протистояння змусило Passion UA демонструвати майстерність камбеку. Серія розпочалася на виборі суперника – мапі Mirage. Попри те, що українська команда, в якій зараз лишився лише один українець, видала серію з п'яти раундів за сторону атаки й навіть вела в рахунку 11:10, кінцівка лишилася за M80. Американці змогли дотиснути опонентів із мінімальним відривом 13:11, поставивши Passion UA у скрутне становище, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Однак втрата першої мапи не надломила бойовий дух команди. На власному піку, Inferno, Passion UA не залишила опонентам жодних шансів. Завдяки блискучій грі Майкла "Grim" Вінса та важливим ходам від Ніка "nicx" Лі, колектив упевнено зрівняв рахунок у серії, розгромивши суперника з рахунком 13:5.

Доля путівки у третю стадію вирішувалася на мапі Train. Тут справжнє шоу влаштував капітан команди Джонні "JT" Теодосіу. Він провів, ймовірно, найкращу гру у своїй кар'єрі на мейджорах, завершивши мапу з неймовірним рейтингом 1.95. Лідер колективу забезпечив домінування зі старту, а його мультикіли дозволили команді впевнено закрити мапу з рахунком 13:7.

Для тріо колишніх гравців Complexity – JT, Grim та hallzerk – цей успіх означає довгоочікуване повернення до топ-16 мейджору вперше з часів турніру в Копенгагені. Загалом, як пише Dust2, титул MVP серії заслужено отримав Grim із середнім рейтингом 1.40 за три мапи.

Для M80 цей результат став справжньою трагедією. Американська команда розпочала турнір із блискавичного результату 3 – 0 у першій стадії, але згодом не змогла реалізувати дві спроби пройти далі, поступившись спочатку Imperial, а тепер і Passion UA.

Хто ще пройшов у третю стадію?

Окрім Passion UA, успішно подолали бар'єр другої стадії ще два колективи, за якими пильно стежать українські вболівальники – Natus Vincere та B8.

Також до наступного етапу пробилися FaZe Clan, PARIVISION, Imperial Esports та Team Liquid, які у своєму матчі здолали Astralis.

На жаль, турнір покинули Ninjas in Pyjamas разом з українським снайпером Артемом "r1nkle" Морозом, які поступилися французам із 3DMAX.

Тепер на учасників StarLadder Budapest Major 2025 чекає третя стадія, яка стартує 4 грудня. До переможців цього етапу приєднаються гіганти світового кіберспорту, такі як Team Vitality, G2 Esports та MOUZ, а також російська Team Spirit, яка зараз маскується під сербську. Боротьба за вихід у плей-оф та частину призового фонду в 1,25 мільйона доларів обіцяє бути запеклою.