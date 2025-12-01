Як NAVI добирались до плей-оф?

Груповий раунд BLAST Slam V завершився для Natus Vincere та Tidebound однаковим результатом – по п'ять перемог у кожної команди. Це призвело до необхідності додаткового матчу в рамках стадії Play-In, який визначив, хто з двох колективів отримає путівку далі. Попри напружену боротьбу, українська команда виграла обидві карти й упевнено пройшла до наступного етапу, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NAVI.

Плей-оф турніру відбудеться з 5 по 7 грудня в офлайн форматі:

У чвертьфіналі NAVI зіграють проти команди MOUZ, а переможець цього протистояння зустрінеться з Tundra Esports у півфіналі.

Паралельно OG протистоятиме Team Yandex, а переможець цієї пари зіграє з Team Falcons.

З турніру вже вилетіли Tearlaments, Execration, Xtreme Gaming, Yakult Brothers, Team Tidebound і HEROIC. Ці команди отримали від 2 500 до 15 000 доларів за свою участь, як пише Liquipedia.

Тим часом NAVI вже встигли виграти 4 зустрічі й програти 5 зустрічей. Серед найпомітніших суперників були Team Falcons та OG. Обом NAVI програли.

Детальніше про BLAST Slam V

Змагання проходять за системою одного вибування, де всі матчі до фіналу будуть форматом best-of-3. Фінал відбудеться 7 грудня у форматі best-of-5.

Турнір BLAST Slam V триває з 25 листопада до 7 грудня за участю дванадцяти команд, які змагаються за призовий фонд розміром один мільйон доларів США. Переможці отримають 300 000 доларів, за друге місце дають 150 000 доларів, а третє місце забере 60 000 доларів. Переможці також отримають слоти на наступний турнір серії – BLAST Slam VI.