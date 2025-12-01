Как NAVI добирались до плей-офф?

Групповой раунд BLAST Slam V завершился для Natus Vincere и Tidebound одинаковым результатом – по пять побед у каждой команды. Это привело к необходимости дополнительного матча в рамках стадии Play-In, который определил, кто из двух коллективов получит путевку дальше. Несмотря на напряженную борьбу, украинская команда выиграла обе карты и уверенно прошла в следующий этап, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NAVI.

Плей-офф турнира состоится с 5 по 7 декабря в офлайн формате:

В четвертьфинале NAVI сыграют против команды MOUZ, а победитель этого противостояния встретится с Tundra Esports в полуфинале.

Параллельно OG будет противостоять Team Yandex, а победитель этой пары сыграет с Team Falcons.

Из турнира уже вылетели Tearlaments, Execration, Xtreme Gaming, Yakult Brothers, Team Tidebound и HEROIC. Эти команды получили от 2 500 до 15 000 долларов за свое участие, как пишет Liquipedia.

Тем временем NAVI уже успели выиграть 4 встречи и проиграть 5 встреч. Среди самых заметных соперников были Team Falcons и OG. Обоим NAVI проиграли.

Подробнее о BLAST Slam V

Соревнования проходят по системе одного выбывания, где все матчи до финала будут форматом best-of-3. Финал состоится 7 декабря в формате best-of-5.

Турнир BLAST Slam V продолжается с 25 ноября по 7 декабря с участием двенадцати команд, которые соревнуются за призовой фонд размером один миллион долларов США. Победители получат 300 000 долларов, за второе место дают 150 000 долларов, а третье место заберет 60 000 долларов. Победители также получат слоты на следующий турнир серии – BLAST Slam VI.