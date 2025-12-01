Як NAVI добиралися до Stage 3?

Для проходження до третього етапу турніру команді необхідно було здобути три перемоги на Stage 2. Natus Vincere виконали це завдання без єдиної поразки, що стало помітним досягненням серед усіх учасників, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NAVI.

Дивіться також Перший день StarLadder Major 2025 шокував несподіваними поразками фаворитів: як зіграли українці

На початковому етапі гравці Natus Vincere розгромили FlyQuest з рахунком 13:2 на карті Train, продемонструвавши домінування з перших раундів.

Наступною "жертвою" стала команда Imperial, яку NAVI перемогли на Mirage з результатом 13:10.

Вирішальна битва відбулася проти співвітчизників з B8 у форматі best-of-three. NAVI впевнено взяли обидві карти – Train завершився з рахунком 13:6, а Mirage – 13:8, пише HLTV. Це дозволило NAVI приєднатися до FaZe Clan у списку перших команд, які гарантували собі участь у наступній фазі змагань.

Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.

Третій етап StarLadder Budapest Major 2025 триватиме з 4 по 7 грудня. Тут 16 найкращих команд змагатимуться за вісім місць у плей-оф. Переможець турніру отримає частину призового фонду, що загалом становить 1,25 мільйона доларів.

Головний приз становить 500 тисяч доларів.

За друге місце приготували 170 000 доларів.

Команда, що займе третю сходинку на турнірі, поїде додому з 80 000 доларів.

А що інші команди?