Втім, перший же день змагань приніс гучні сенсації та повністю зруйнував прогнози аналітиків і вболівальників, показавши, наскільки непередбачуваним може бути сучасний кіберспорт, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Що пішло не так для топових команд?

Перший ігровий день етапу Stage 1, який проходить на арені MTK Sportpark, запам'ятався серією несподіваних поразок команд, що вважалися беззаперечними фаворитами. Багато хто з шанувальників уже подумки попрощався зі своїми прогнозами в Pick’Em Challenge, адже результати матчів виявилися абсолютно непередбачуваними.

Однією з головних несподіванок став виступ FaZe Clan. Розпочавши день із впевненої перемоги над Lynn Vision з рахунком 13:5 на карті Nuke, команда не змогла закріпити успіх у другому матчі проти NRG Esports. Суперники виступали з заміною в складі, що мало б стати легкою перемогою для зіркового колективу FaZe, проте матч на карті Dust2 завершився перемогою NRG з рахунком 10:13.

Ще одним гучним розчаруванням завершився день для GamerLegion. Команда, від якої очікували легкого проходу в наступну стадію, несподівано опинилася за крок від вильоту, завершивши день зі статистикою 0:2. Спочатку вони поступилися бразильцям з Fluxo на карті Nuke із рахунком 10:13, а потім зазнали ще однієї поразки, що поставило їх у вкрай скрутне становище.

Менші команди виходять на перший план

На тлі невдач фаворитів справжній фурор створили команди, від яких не чекали значних звершень:

FlyQuest приголомшили спільноту, здолавши Legacy, яких багато хто бачив у статусі беззаперечних лідерів, а потім закріпили свій успіх перемогою над Imperial, завершивши день з рахунком 2:0.

Також вдало виступили M80, які хоч і у напруженій боротьбі, але здолали українську команду B8 (13:11) та російську PARIVISION (наразі маскується під сербську), забезпечивши собі комфортну позицію для виходу в наступний етап.

Ще один сюрприз – американська NRG Springs. Як пише Esports Insider, очікування щодо неї були мінімальними, а вболівальники прогнозували, організація програє всі три матчі першого етапу. Однак, попри зміни складу в останню хвилину, NRG перемогли Ninjas in Pyjamas з рахунком 13:7, а потім FaZe Clan.

Найкращі та найгірші

Наразі найкращі результати мають команди FlyQuest, M80, NRG та Fluxo, у яких по дві перемоги і нуль поразок.

Посередині розташувалися Fnatic, Legacy, FaZe Clan, B8, PARIVISION, Ninjas in Pyjamas, Imperial Esports і RED Canids, які мають одну перемогу й одну поразку.

Найгірше себе показали GamerLegion, Lynn Vision Gaming, The Huns Esports і Rare Atom – у них по дві поразки і нуль перемог.

Ці результати доводять, що на турнірах такого рівня не варто недооцінювати жодного суперника, а формат матчів до однієї перемоги завжди залишає місце для сенсацій.

Як зіграли українці?

На турнірі присутні три українські команди. Дві з них – Natus Vincere і Passion UA – ще не грали. Вони були віднесені до Stage 2, яка ще не почалася. Очікується, що вона стартує 24 листопада і триватиме до 2 грудня, згідно з інформацією Liquipedia.

Тим часом третя команда, B8, як уже згадувалось, спочатку програла M80.

Потім на неї чекав ще один матч проти команди The Huns Esports, який вона виграла.

Таким чином її рахунок за результатами першого дня склав 1 – 1.

Хоча підбивати підсумки другого дня ще рано, оскільки не всі матчі відбулися, B8 уже провела свою третю зустріч. Вона почалася 25 листопада о 16:00 проти PARIVISION. Українська організація здолала росіян і тепер має дві перемоги й одну поразку.

Що відомо про StarLadder Budapest Major 2025?

StarLadder Budapest Major 2025 – це велике змагання з Counter-Strike 2, яке залучило не лише найсильніші команди світу, а й менш відомі та сильні склади.

Турнір складається з трьох перший етапів і плей-оф. Останній етап стартує 11 грудня.

Переможець забере 500 000 доларів. За друге місце передбачено 170 тисяч. Третє забере 80 тисяч доларів.

Серед учасників є такі команди, як FURIA, Team Vitality, Team Falcons, The MongolZ, MOUZ, G2 Esports, paiN Gaming, Team Liquid, Astralis, MIBR, Ninjas in Pyjamas, Rare Atom, NRG, RED Canids, Fluxo, Lynn Vision Gaming та інші.

Проблемна трансляція

Дебютний день змагань у Будапешті став справжнім випробуванням не лише для кіберспортсменів, але й для глядачів онлайн-трансляцій. Українська турнірна платформа StarLadder, яка проводить свій перший мейджор за останні шість років, зіштовхнулася з серйозними викликами, зазначає Esports Insider.

Ефіри на популярних стрімінгових платформах Twitch та Kick супроводжувалися постійними збоями.

Користувачі масово скаржилися на проблеми з аудіо та відео, що значно ускладнювало перегляд матчів.

Особливо прикрою ситуація виглядала на старті трансляції у Twitch, де протягом тривалого часу був відсутній голос коментаторів, а низька роздільна здатність зображення та погана якість звуку переслідували глядачів увесь день.

StarLadder audio guy is getting fired today



— 12 rounds without ANY casters

— wrong highlight reels

— no sound at all sometimes pic.twitter.com/wJQhFFxBn4 — CS2 NEWS (@CS2News_EN) November 24, 2025

"Сьогодні звільняють Звукорежисера StarLadder сьогодні звільнять. 12 раундів без жодного коментатора. Неправильні ролики з найкращими моментами. Іноді взагалі немає звуку", – написав акаунт CS2 NEWS у соцмережі X.

Audio on Twitch vs audio on Kick for the StarLadder 2025 Budapest Major..



Absolutely shameless pic.twitter.com/aAAdxVoQy9 — FURIOUSSS (@FURIOUSSScs) November 24, 2025

Окрім проблем із картинкою, турнір серйозно відхилився від запланованого графіку, пише Dust2. Численні технічні паузи призвели до того, що ігровий день затягнувся значно довше, ніж очікувалося. Одним із найпомітніших інцидентів стала затримка другого матчу команди M80. Через тривалу технічну паузу початок гри довелося відкласти майже на годину, що негативно вплинуло на динаміку змагань і втому гравців.

Як це прокоментували організатори?

У своїй офіційній заяві представники StarLadder не стали шукати виправдань і прямо визнали, що рівень проведення заходу не відповідав очікуванням спільноти. Організатори зазначили, що розуміють своє фіаско і беруть на себе повну відповідальність за технічні негаразди.

Компанія пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб другий день турніру пройшов без подібних випадків. Основна увага технічної команди зараз зосереджена на стабілізації потоку трансляції, налаштуванні звуку та усуненні причин затримок.

Ми знаємо, що сьогодні не впоралися, і це вплинуло на ваші враження. Вибачте, що підвели вас. Ми виправляємо ситуацію і будемо вдосконалюватися найближчими днями,

– написав обліковий запис StarLadder у X.

Для StarLadder цей турнір має стратегічне значення, адже це їхнє велике повернення на сцену мейджорів після тривалої перерви. Спільнота очікувала бездоганного шоу, тому технічний колапс першого дня викликав хвилю розчарування.

Тепер усі погляди прикуті до того, як організатори впораються з кризою. Другий день змагань проходить 25 листопада.