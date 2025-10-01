Як відбувався вирішальний матч?

Перемога на турнірі Urban Riga Open #1 стала для Passion UA своєрідним реваншем після нещодавньої поразки від OG у фіналі DraculaN 2 в Бухаресті. Цього разу команда продемонструвала впевнену гру протягом усього шляху, пройшовши до гранд-фіналу через верхню сітку. На своєму шляху Passion UA здолали Fingers Crossed і BIG, а у фінальному поєдинку зійшлися з EYEBALLERS, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Фінальна серія проти шведської команди EYEBALLERS, очолюваної досвідченим Єспером "JW" Векселем, виявилася напруженою та тривала до трьох перемог.

Перша карта, Ancient, завершилася на користь Passion UA з мінімальною перевагою 13:11 .

. Проте на другій карті, Dust2, шведи змогли зрівняти рахунок у серії. Попри неймовірний камбек від Passion UA, які змогли перевести гру в овертайм, поступаючись 3:9 після першої половини, EYEBALLERS все ж вирвали перемогу з рахунком 16:14 .

. Доля команд і всього турніру вирішувалася на третій карті – Nuke. Тут Passion UA повністю контролювали хід гри, в результаті завершивши її з результатом 13:7.

У підсумку зустріч між Passion UA та EYEBALLERS на Urban Riga Open закінчилась із результатом 2:1 на користь української команди з новим неукраїнських складом. Виграш становить 6000 доларів за перше місце та 2000 доларів за друге. Загальний призовий фонд турніру становив 8000 доларів і залучив 12 команд, за даними Liquipedia.

Індивідуально в цьому матчі найкраще себе проявив український гравець Владислав "Kvem" Король , який завершив поєдинок із рейтингом 1.48, згідно з таблицею, яку наводить Dust2.

, який завершив поєдинок із рейтингом 1.48, згідно з таблицею, яку наводить Dust2. Також варто відзначити стабільний виступ американця Майкла "Grim" Вінса, який показав рейтинг 1.30 за весь турнір.

Ця перемога принесла Passion UA значну кількість очок у рейтингу Valve (VRS), що практично гарантує команді одне з двох прямих місць для регіону у другій стадії майбутнього великого турніру StarLadder Budapest Major, який розпочнеться 24 листопада.

