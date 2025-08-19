До Дня Незалежності 24 Канал згадує п'ятірку найкращих кіберспортивних команд України.

Які найкращі кіберспортивні команди України?

Natus Vincere

Кіберспортивний клуб Natus Vincere не сходить з новинних заголовків, здобуваючи перемоги на численних турнірах з Dota 2, VALORANT, Mobile Legends, Tekken, League of Legends та багатьох інших ігор. У складі української організації NAVI сьогодні цілих 19 різних команд, кожна з яких змагається у своїй дисципліні. Крім того, вона має молодіжні склади з Counter-Strike 2 і Dota 2. Власне, саме ці дві гри й принесли українцям найбільшу славу.

Команда NAVI з CS2

Natus Vincere була заснована 17 грудня 2009 року. Ідея створення виникла у жовтні 2009 року на турнірі Intel Extreme Masters у Дубаї. Організація від самого початку була побудована навколо команди з Counter-Strike. Завдання створити "зіркову п'ятірку" було доручене відомому гравцю starix.

Перший склад NAVI включав Edward, markeloff, starix, ceh9 та Zeus, а менеджером став ZeroGravity. Усі гравці відзначалися високою індивідуальною майстерністю та великим досвідом турнірних виступів.

2010 рік став феноменальним для команди. NAVI здобули 12 медалей, з яких 8 були золотими. Команда стала першою в історії, яка виграла всі три престижні турніри Counter-Strike 1.6 протягом одного календарного року: Intel Extreme Masters, ESWC і WCG. Це досягнення принесло команді світову славу та статус легенди кіберспорту. За підсумками 2010 року на сайті HLTV.org markeloff був визнаний кращим гравцем сезону (1 місце), starix зайняв 4 місце, Edward – 5, а Zeus отримав титул найкращого капітана року.

Перехід до Counter-Strike: Global Offensive в 2012 році став критичним моментом для NAVI. Початковий період був складним, адже команда не відразу змогла повторити успіхи з Counter-Strike 1.6. Протягом наступних років вона проходила через різні зміни складу, адаптуючись до особливостей нової гри.

Важливим етапом стало приєднання Олександра "s1mple" Костилєва в серпні 2016 року. Це призначення стало поворотним моментом для організації. Під керівництвом s1mple NAVI досягли:

21 MVP-нагорода для s1mple – другий результат в історії CS.

Три рази №1 гравець світу за версією HLTV (2018, 2021, 2022).

PGL Major Stockholm 2021 – перша перемога на мейджорі в CS:GO.

Intel Grand Slam Season 3.

У березні 2024 року NAVI стали чемпіонами PGL Major Copenhagen 2024 – першого мейджора в Counter-Strike 2. У фіналі команда перемогла FaZe Clan з рахунком 2:1. Це історичне досягнення зробило NAVI першою командою, яка виграла мейджор-турнір у CS2.

Слід зазначити, що в липні 2025 року s1mple офіційно залишив NAVI після 9 років у складі команди, перейшовши до BC.Game Esports. Його замінив молодий талановитий снайпер w0nderful, який приєднався до команди в жовтні 2023 року.

Неможливо також не згадати, що у 2024 році NAVI цілих 11 тижнів посідали перше місце у рейтингу світових команд HLTV, після чого опустилася нижче. Зараз NAVI балансують у першій десятці, то підіймаючись, то опускаючись.

Унікальні досягнення:

Перша команда в історії, яка виграла всі мейджори Counter-Strike за один календарний рік (2010).

Перша команда, яка виграла мейджор у CS:GO без програшу жодної карти (PGL Stockholm 2021).

Перша команда-чемпіон мейджорі в Counter-Strike 2.

Єдина організація, яка брала участь у всіх 22 мейджорах CS:GO і CS2.

NAVI стали символом української кіберспортивної сцени та одним із найбільш впізнаваних брендів у світовому кіберспорті, і найбільша заслуга в цьому саме з боку команди з Counter-Strike 2.

Команда NAVI з Dota 2

У жовтні 2010 року NAVI створила свій перший склад з DotA Allstars. Через кілька місяців до нього приєдналися ключові гравці з DTS Dota – Іван "ArtStyle" Антонов та Данило "Dendi" Ішутін, які стали культовими фігурами в історії Dota 2. Цей склад став першими чемпіонами The International (TI1) і протягом кількох років вважався однією з найсильніших команд у Dota 2.

Команда NAVI з Dota 2 найбільше відома своїми результатами з 2011 по 2014 рік, коли вона виграла 20 турнірів першого рівня та тричі поспіль виходила у фінал The International.

Основні досягнення NAVI у Dota 2:

The International 2011 (TI1) : NAVI стала першим в історії чемпіоном цього турніру, обігравши китайську команду EHOME з рахунком 3:1 у гранд-фіналі та вигравши 1 000 000 доларів США призових.

: NAVI стала першим в історії чемпіоном цього турніру, обігравши китайську команду EHOME з рахунком 3:1 у гранд-фіналі та вигравши 1 000 000 доларів США призових. The International 2012 та 2013: Команда двічі поспіль виходила у фінал головного турніру року, що підкреслило її домінування на той час.

Інші значні перемоги: У 2013 році NAVI також виграла Alienware Cup 2013 Season 1, RaidCall Dota 2 League Season 3 та The Defense Season 4. У липні 2016 року NAVI здобула перемогу на StarLadder i-League StarSeries Season 2.

Після 2014 року успіхи команди почали знижуватися, вона зіткнулася з періодами нестабільності, часто змінюючи склади. Проте, NAVI завжди прагнула повернути свою колишню велич, експериментуючи з гравцями. У 2023 році команда підписала молодий склад. У жовтні 2024 року колектив отримав пряме запрошення на PGL Wallachia Season 2, де посів четверте місце. 11 квітня 2025 року NAVI впевнено перемогла Rabotyagi у гранд-фіналі CCT Dota 2 Series 8 з рахунком 3:0, ставши чемпіонами турніру. У липні 2025 року NAVI взяла участь у Riyadh Masters 2025, посівши 9 місце та заробивши 75 000 доларів призових.

На жаль, у 2025 році основній команді NAVI з Dota 2 дуже не щастило, що призвело до її повного розформування. Їй на заміну прийшов колектив NAVI Junior, який показував набагато кращі результати, хоча й складався з набагато молодших і, на перший погляд, менш досвідчених гравців. Сьогодні основна команда NAVI з Dota 2 представлена саме цим складом, який збирається поїхати на The International 2025.

MONTE

MONTE – це українська кіберспортивна організація, яка стала відомою завдяки своїй команді з Counter-Strike. Заснована у 2021 році, вона швидко здобула популярність не лише завдяки спортивним досягненням, але й завдяки своїй чіткій проукраїнській позиції.

Назва команди є скороченням від міста Монастирище в Черкаській області, звідки родом її засновники. Логотип організації поєднує герб України та герб цього міста.

Команду заснував гравець Володимир "Woro2K" Велетнюк разом із Дмитром Вовком, який зараз є CEO організації. MONTE здобули визнання світової кіберспортивної спільноти завдяки своїй принциповості: команда відмовляється тиснути руки російським гравцям, вимагає виключення представників країни-агресорки зі змагань та активно донатить на потреби Збройних Сил України. Кожен гравець проводить власні благодійні збори та лотереї для підтримки української армії.

Команда MONTE досягла значних успіхів на міжнародній арені:

BLAST.tv Paris Major 2023 : Найбільш знаковий турнір для команди. MONTE дійшли до плей-оф, де в історичному матчі перемогли українську команду Natus Vincere з рахунком 2:0. Ця трансляція встановила рекорд в україномовному сегменті кіберспорту, зібравши близько 59 тисяч глядачів одночасно. У чвертьфіналі команда поступилася GamerLegion, посівши 5-8 місце та заробивши 45 000 доларів.

: Найбільш знаковий турнір для команди. MONTE дійшли до плей-оф, де в історичному матчі перемогли українську команду Natus Vincere з рахунком 2:0. Ця трансляція встановила рекорд в україномовному сегменті кіберспорту, зібравши близько 59 тисяч глядачів одночасно. У чвертьфіналі команда поступилася GamerLegion, посівши 5-8 місце та заробивши 45 000 доларів. ESL Challenger Jönköping 2023 : Перша перемога команди на великому LAN-турнірі, де вони здобули 50 000 доларів призових. Гравець Віктор "sdy" Оруджев отримав нагороду MVP (найціннішого гравця) турніру.

: Перша перемога команди на великому LAN-турнірі, де вони здобули 50 000 доларів призових. Гравець Віктор "sdy" Оруджев отримав нагороду MVP (найціннішого гравця) турніру. Перемоги на онлайн-турнірах: Команда також неодноразово перемагала на серіях турнірів CCT (Champions of Champions Tour) у Західній та Центральній Європі.

Окрім Counter-Strike, організація мала склад з Dota 2, проте наприкінці серпня 2024 року оголосила про тимчасове призупинення діяльності в цій дисципліні.

B8

B8 Esports — це українська професійна кіберспортивна організація, заснована на початку 2020 року легендарним гравцем у Dota 2 Данилом "Dendi" Ішутіним. Спочатку команда була зосереджена на Dota 2, але згодом розширила свою діяльність і наразі повністю сфокусована на дисципліні Counter-Strike 2. Організація позиціонує себе як міжнародна.

Початковою дисципліною для B8 була Dota 2. Однак на цьому шляху команда зіткнулася зі значними труднощами. B8 належить сумний рекорд із 24 програних карт поспіль. Попри невдачі, команда брала участь у DPC-сезонах у Східній Європі та Північній Америці, але не змогла кваліфікуватися на великі міжнародні турніри, включно з The International 2023 та 2024. Водночас були й локальні успіхи: у грудні склад з Dota 2 вперше у своїй історії здобув перемогу на турнірі, ставши чемпіоном European Pro League.

У серпні 2021 року організація B8 стала мультигеймінговою, підписавши склад команди ex-Marlian Esports з CS:GO. З часом фокус повністю змістився на цю дисципліну, що принесло організації значний прогрес.

Ключовим моментом став прихід до команди Андрія "npl" Кухарського, який у липні 2023 року перейшов з NAVI на правах оренди, а згодом став повноцінним гравцем B8 та її капітаном. Під його керівництвом та з приходом Данила "headtr1ck" Валітова команда досягла значних успіхів у 2024 році, увійшовши до тридцятки найкращих команд світу за рейтингом HLTV.

Головні досягнення та останні результати:

BLAST.tv Austin Major 2025. Команда успішно кваліфікувалася на турнір і пройшла до другого етапу (Stage 2). Під час змагань B8 здобули сенсаційну перемогу над однією з найкращих команд світу, Falcons.

IEM Cologne 2025. Команда завершила виступ, програвши у напруженому матчі на виліт австралійській команді FlyQuest з рахунком 1:2. За участь у турнірі B8 отримали 2,5 тисячі доларів призових.

BLAST Bounty Fall 2025. B8 не змогли пробитися до основної стадії турніру, поступившись у закритій кваліфікації команді MOUZ.

CS Asia Championships 2025.Організація отримала пряме запрошення на турнір.

ESL Challenger Katowice 2024. Команда посіла друге місце.

У складі з CS2 сьогодні такі учасники:

Андрій "⁠npl⁠" Кухарський.

Данило "⁠headtr1ck⁠" Валітов.

Олексій "⁠alex666⁠" Ярмощук.

Артем "⁠kensizor⁠" Капран.

Дмитро "⁠esenthial⁠" Цвір.

Passion UA

Passion UA – це українська кіберспортивна організація, заснована професійним футболістом Олександром Зінченком. Організація була створена у серпні 2023 року. Співзасновником є колишній тренер Natus Vincere з CS 2 Михайло "Kane" Благін.

Організація має склади у двох основних дисциплінах: Counter-Strike 2 та Dota 2. А своєю головною метою Passion UA називає представлення України на міжнародній кіберспортивній арені та об'єднання української ігрової спільноти.

Команда з CS2 є флагманом організації. Вона складається з молодих українських гравців. У квітні 2025 року до команди приєдналися колишні гравці Monte – Володимир "Woro2k" Велетнюк та Сергій "DemQQ" Демченко.

15 серпня 2025 року весь склад команди, на жаль, було розпущено, хоча деякі гравці все ще лишатимуться в Passion UA на лаві запасних.

Останній актуальний склад команди був таким:

Володимир "Woro2K" Велетнюк.

Сергій "DemQQ" Демченко.

Владислав "Kvem" Король.

Микита "jackasmo" Скиба.

Олексій "Topa" Топчієнко (Капітан).

Тіан "T.c" Кортецен (Головний тренер).

Passion UA обіцяє, що це лише початок нової глави організації. Однак, що буде далі, ми наразі не знаємо.

Серед головних досягнень команди – Перемога на LAN-турнірі Glitched Masters 2025, де у фіналі здолали fnatic, чемпіонство на Galaxy Battle 2025 Phase 1, фінал Rainbet Cup та YaLLa Compass 2025 Contenders 1 і нарешті 33 місце у світовому рейтингу за версією HLTV (станом на серпень 2025).

Благодійна діяльність та позиція

Passion UA активно бере участь у благодійних заходах і часто перераховує свої виграші на підтримку України.

Зокрема, команда організувала шоу-матч з Counter-Strike 2 під назвою "Клатч Айдару", метою якого був збір грошей для потреб батальйону "Айдар".