Passion UA оголосили про перебудову складу, розпустивши теперішній колектив, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у X.

Що сталося з командою?

Після продажу лідерів колективу Родіона "⁠fear⁠" Смика та Дмитра "⁠jambo⁠" Семеру до fnatic, українська організація почала тестувати різні підходи до формування складу.

У квітні команду поповнили досвідчені DemQQ та Woro2k і тоді справи, здавалося, пішли на лад. У певний момент Passion UA навіть посідали 32 сходинку в рейтингу Valve та здобули перемогу на відкритому LAN-турнірі Glitched Masters, що проходив у Швеції.

Одначе на цьому прогрес зупинився, а результати різко погіршилися і колектив впав аж на 48-ме місце у світовому рейтингу.

Вочевидь це стало каталізатором змін, адже Passion UA оголосила про розставання зі своїм поточним складом з Counter-Strike 2.

Володимир "⁠Woro2k⁠" Велетнюк та Олексій "⁠Topa⁠" Топчієнко були звільнені з організації та стали вільними агентами, тоді як Владислав "⁠Kvem⁠" Король, Микита "⁠jackasmo⁠" Скиба та Сергій "⁠DemQQ⁠" Демченко були відправлені на лаву запасних та доступні для трансферу.

Залишаються в лавах організації лише головний тренер Тіан "⁠T.c⁠" Кортцен та його помічник Лука "⁠Munstur⁠" Іоаніцю. Вони керуватимуть черговою перебудовою команди.

Це не кінець історії Passion UA – це початок нової глави,

– стверджують в організації.

Попри все, така новина стала несподіванкою для українських шанувальників кіберспортивного CS2.

Залишається лише побажати усім, дотичним до неї гравцям, успіху в нових складах та організаціях.