Passion UA оголосили про перебудову складу, розпустивши теперішній колектив, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у X.
Що сталося з командою?
Після продажу лідерів колективу Родіона "fear" Смика та Дмитра "jambo" Семеру до fnatic, українська організація почала тестувати різні підходи до формування складу.
У квітні команду поповнили досвідчені DemQQ та Woro2k і тоді справи, здавалося, пішли на лад. У певний момент Passion UA навіть посідали 32 сходинку в рейтингу Valve та здобули перемогу на відкритому LAN-турнірі Glitched Masters, що проходив у Швеції.
Одначе на цьому прогрес зупинився, а результати різко погіршилися і колектив впав аж на 48-ме місце у світовому рейтингу.
Вочевидь це стало каталізатором змін, адже Passion UA оголосила про розставання зі своїм поточним складом з Counter-Strike 2.
Володимир "Woro2k" Велетнюк та Олексій "Topa" Топчієнко були звільнені з організації та стали вільними агентами, тоді як Владислав "Kvem" Король, Микита "jackasmo" Скиба та Сергій "DemQQ" Демченко були відправлені на лаву запасних та доступні для трансферу.
Залишаються в лавах організації лише головний тренер Тіан "T.c" Кортцен та його помічник Лука "Munstur" Іоаніцю. Вони керуватимуть черговою перебудовою команди.
Це не кінець історії Passion UA – це початок нової глави,
– стверджують в організації.
Попри все, така новина стала несподіванкою для українських шанувальників кіберспортивного CS2.
Залишається лише побажати усім, дотичним до неї гравцям, успіху в нових складах та організаціях.