Кроме того, что Microsoft порадовала геймеров новым перечнем игр, которые появятся на платформе, она также рассказала о тех тайтлах, которые покинут подписку уже в ближайшее время, рассказывает 24 Канал. Но обо всем по порядку.

Какие игры пополнят каталог Game Pass?

Начнем с того, что уже сейчас (с 18 ноября) владельцы подписки Game Pass Ultimate получили доступ к Fortnite Crew, что включает премиальные награды, 1000 В-баксов и ежемесячные наборы экипировки.

До конца недели пользователям станут доступны еще пять проектов.

Уже 19 ноября в Game Pass Premium появится бумажное приключение Kulebra and the Souls of Limbo (PC, Xbox).

(PC, Xbox). В тот же день в Game Pass Ultimate и PC Game Pass выйдут ролевой экшен Moonlighter 2: The Endless Vault (PC) и научно-фантастический боевик Revenge of the Savage Planet (PC, Xbox Series X|S).

Vault (PC) и научно-фантастический боевик (PC, Xbox Series X|S). А 20 ноября каталог пополнят гонки The Crew Motorfest (PC, Xbox) и ролевая игра Monsters are Coming! Rock & Road (PC).

(PC, Xbox) и ролевая игра (PC). На следующей неделе, 25 ноября, состоится премьера двух игр. Подписчики Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass получат доступ к потустороннему экшену Banishers: Ghosts of New Eden (PC, Xbox Series X|S) и кооперативному симулятору истребления пауков Kill It With Fire! 2 (PC, Xbox).

В начале декабря в библиотеку добавят еще две игры.

1 декабря, одновременно с релизом, выйдет супергеройский боевик Marvel Cosmic Invasion (PC, Xbox).

(PC, Xbox). А 2 декабря каталог пополнит нелинейное сюжетное приключение Lost Records: Bloom & Rage (PC, Xbox Series X|S).

Какие игры покинут Game Pass?

В то же время 30 ноября сервис покинут пять игр для ПК и консолей:

Barbie Project Friendship ,

, Lords of the Fallen ,

, а также обе части JRPG Octopath Traveler и Octopath Traveler 2

и и градостроительная стратегия SteamWorld Build.

Напомним, что несколько дней назад, 16 ноября, подписку покинула украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2, которая с момента релиза находилась в Game Pass Ultimate и была доступной как на консоли, так и на PC. На данный момент игра направляется к релизу на PS 5 и станет там доступной уже 20 ноября.