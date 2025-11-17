Главной особенностью патча стал новый контент, который изменил Зону очень сильно, рассказывает 24 Канал. О выходе обновления GSC Game World рассказала на странице игры в X, а детали патча 1.7 выложены в публикации на странице сообщества игры в Steam.

Что изменилось в S.T.A.L.K.E.R. 2 с выходом обновления 1.7?

Кроме нового уровня сложности и игрового режима в игре появились новые аномалии и погодные условия, например, легкий дождь. Для полного погружения разработчики добавили функцию отключения интерфейса.

Команда GSC Game World переработала систему выносливости, добавив бег трусцой, и обновила характеристики экипировки. Искусственный интеллект врагов тоже претерпел изменения: теперь NPC сложнее заметить игрока в высокой траве, а мутанты и другие персонажи могут убегать с поля боя. Улучшено и прицеливание на геймпадах.

Особое внимание уделили системе симуляции жизни A-Life. Отныне фракции могут расширять свои территории, а за контроль над ключевыми точками на карте будут бороться не только люди, но и мутанты.

Обновление 1.7 Экспедиция – смотрите видео:

Кроме этого, обновление 1.7 содержит многочисленные исправления и улучшения, касающиеся оптимизации, квестов, открытого мира и поддержки модификаций.

Разработчики также поблагодарили игроков за отзывы и предупредили, что после установки патча могут возникнуть проблемы с работой некоторых модов.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит на PlayStation 5 уже 20 ноября 2025 года, а тем временем игра покинула подписку Game Pass в Xbox где она находилась с момента выхода 20 ноября 2024 года.

Сколько стоит S.T.A.L.K.E.R. 2?

Следует добавить, что вместе с выходом обновления 1.7 сейчас S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl доступен со скидкой 30%, которая будет действовать с 17 по 20 ноября. На данный момент учитывая скидку игра стоит 979 гривен за базовую версию, 1329 за Deluxe издание і 1784 за Ultimate Edition.