В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале студии, показан игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2, записанный непосредственно на PS5, рассказывает 24 Канал. Зрители могут увидеть кадры из путешествий по Зоне, поиск аномалий, а также перестрелки как с людьми, так и с мутантами.

STALKER 2 на PS 5 – смотрите видео:

В комментариях под видео пользователи приветствуют будущих игроков на PS5 и отмечают высокое качество графики, хотя некоторые обратили внимание на возможные проседания частоты кадров. Один из зрителей отметил, что игра выглядит так же фантастически, как и во время первых показов.



Комментаторы приветствуют новых жителей Зоны / Скриншот 24 Канала

Версия S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5 получит ряд эксклюзивных особенностей. Среди них – поддержка функций контроллера DualSense, в частности адаптивных триггеров и тактильной отдачи, а также трехмерный звук. Кроме того, разработчики обещают технические улучшения для более мощной версии консоли PS5 Pro.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5 состоится 20 ноября 2025 года – ровно через год после выхода игры на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass. Стоимость стандартного издания на консоли от Sony составит 60 долларов.

О чем будет игра?

События S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разворачиваются через десять лет после финала "Зова Припяти", как отмечается на странице грив Steam. Игрокам вновь предстоит отправиться в Зону отчуждения, которая, как и раньше, полна опасных врагов, смертельных аномалий и могущественных артефактов. Описание к трейлеру призывает игроков прожить собственную грандиозную историю и проложить путь к самому сердцу Чернобыля.