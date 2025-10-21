Издательство Electronic Arts сообщило о планах по прекращению поддержки The Sims Mobile, рассказывает 24 Канал. Последнее обновление для игры вышло 20 октября и больше апдейтов разработчики не планируют.

Обновление предоставило игрокам неограниченную энергию для выполнения действий и выключило все микротранзакции. Уже 21 октября игра будет удалена из цифровых магазинов App Store и Play Маркет. После этого загрузить ее заново или продолжить играть смогут только те пользователи, у которых она уже установлена.

Финальный этап закрытия начнется 6 января 2026 года. В этот день разработчики разблокируют все предметы для персонализации дома и создания персонажа.

Полностью серверы игры выключат 20 января 2026 года, после чего она станет недоступной для всех, сообщает Polygon.

Команда разработчиков рекомендует игрокам потратить всю свою внутриигровую валюту (сим-монеты, симолеоны и билеты) до 20 января, иначе она исчезнет. Весь игровой прогресс сохраняется на серверах EA, поэтому после их закрытия все данные игроков также будут потеряны.

Что такое The Sims Mobile?

The Sims Mobile – это бесплатный симулятор жизни, выпущен для устройств на iOS и Android в 2018 году. Игра позволяла создавать уникальных персонажей (симов), строить для них дома и управлять их повседневной жизнью: от карьеры до отношений. Ключевой особенностью проекта была многопользовательская составляющая.

Игроки могут взаимодействовать с семьями других людей на вечеринках или в городе, завязывая новые знакомства. В отличие от основных игр серии для ПК, The Sims Mobile распространялась по модели free-to-play и содержала микротранзакции, а игровые действия требовали энергии, которая восстанавливалась со временем.

Также в игре была реализована система поколений, где игроки могли передавать по наследству реликвии, открывая новые возможности для следующих симов.