Видавництво Electronic Arts повідомило про плани щодо припинення підтримки The Sims Mobile, розповідає 24 Канал. Останнє оновлення для гри вийшло 20 жовтня і більше апдейтів розробники не планують.

Оновлення надало гравцям необмежену енергію для виконання дій та вимкнуло всі мікротранзакції. Вже 21 жовтня гру буде видалено з цифрових магазинів App Store та Play Маркет. Після цього завантажити її заново або продовжити грати зможуть лише ті користувачі, у яких вона вже встановлена.

Фінальний етап закриття розпочнеться 6 січня 2026 року. У цей день розробники розблокують усі предмети для персоналізації будинку та створення персонажа.

Повністю сервери гри вимкнуть 20 січня 2026 року, після чого вона стане недоступною для всіх, повідомляє Polygon.

Команда розробників рекомендує гравцям витратити всю свою внутрішньоігрову валюту (сім-монети, симолеони та квитки) до 20 січня, інакше вона зникне. Увесь ігровий прогрес зберігається на серверах EA, тому після їх закриття всі дані гравців також будуть втрачені.

Що таке The Sims Mobile?

The Sims Mobile – це безкоштовний симулятор життя, випущений для пристроїв на iOS та Android у 2018 році. Гра дозволяла створювати унікальних персонажів (сімів), будувати для них будинки та керувати їхнім повсякденним життям: від кар'єри до стосунків. Ключовою особливістю проєкту була багатокористувацька складова.

Гравці можуть взаємодіяти з сімами інших людей на вечірках або в місті, зав'язуючи нові знайомства. На відміну від основних ігор серії для ПК, The Sims Mobile розповсюджувалася за моделлю free-to-play та містила мікротранзакції, а ігрові дії вимагали енергії, яка відновлювалася з часом.

Також у грі була реалізована система поколінь, де гравці могли передавати у спадок реліквії, відкриваючи нові можливості для наступних сімів.