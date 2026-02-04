Творець одного з найбільших інді-хітів у історії ігрової індустрії анонсував патч 1.7, який принесе в гру чимало змін, інформує IGN.

Чого чекати фанатам Stardew Valley від оновлення 1.7?

26 лютого культова інді-відеогра відсвяткує 10 років з моменту релізу, повідомляє Kotaku, і розробник Ерік Барон розповів який подарунок отримають її віддані шанувальники.

Мова про патч під номером 1.7, який додасть в проєкт ще два кандидати на шлюб, хоча хто саме це буде, стане відомо лише після виходу оновлення.

Серед іншого, довгоочікуване покращення отримають діти, "функціонал" яких був доволі обмеженим, через що більшість геймерів вважали їх просто нудними NPC.

Також у версії 1.7 може з'явитися редактор карт ферм, який дозволить гравцям створювати власні "схеми" угідь замість використання ігрових пресетів. Ерік Барон зазначив, що навіть роздумує над тим аби зробити можливість ділитися своїми дизайнами з іншими гравцями.

Знаючи перфекціоністську натуру ConcernedApe, цілком ймовірно, що це далеко не весь перелік нововведень, що чекатимуть на геймерів.

Отож, для фанатів проєкту є сенс розпочати нову історію у Долині Стардю, одразу з виходом майбутнього патчу.

