Завдяки успішному старту нового покоління та стабільному попиту на оригінальні моделі, фінансові показники компанії продемонстрували стрімке зростання, розповідає The Verge.

Які успіхи Nintendo Switch?

Донедавна лідером серед пристроїв Nintendo залишалася портативна система DS, яка за роки свого існування розійшлася тиражем у 154,02 мільйона пристроїв. Тепер Switch випередила її, хоча розрив поки що невеликий.

Наступна ціль – абсолютний світовий рекорд, який досі утримує Sony PlayStation 2 із показником понад 160 мільйонів проданих екземплярів.

Чи зможе Nintendo Switch стати найпродаванішою консоллю у світі? Враховуючи, що перша версія Switch залишається в продажу, вона має всі шанси стати лідером глобального рейтингу.

Nintendo розповіла про свої успіхи

Останній квартал 2026 фіскального року став знаковим для компанії. Нова консоль Switch 2 за цей період розійшлася тиражем у понад 7 мільйонів одиниць, тоді як приставки першого покоління купили 1,36 мільйона користувачів.

Загалом за неповний рік з моменту анонсу в червні минулого року Switch 2 досягла позначки в 17,37 мільйона проданих систем.Динаміка продажів нової моделі була нерівномірною: 5,82 мільйона штук у першому кварталі та 4,54 мільйона у другому.



Успіхи Switch 2 / Фото Nintendo

Втім, новинці знадобилося менше року, щоб обігнати загальний тираж Wii U, який за всю історію склав 13,7 мільйона штук.

Фінансові результати Nintendo також вражають.

За дев'ять місяців фіскального року чистий прибуток збільшився на 51%, сягнувши 2,31 мільярда доларів.

Виручка фактично подвоїлася до 12,2 мільярда доларів завдяки стимулюючому ефекту нового покоління.

Безпосередньо у третьому кварталі дохід зріс на 86% у річному порівнянні, склавши 5,2 мільярда доларів, а чистий прибуток піднявся на 24% до 1 мільярда доларів.

Компанія підтвердила план реалізувати 19 мільйонів Switch 2 за весь фіскальний рік. Додатковим імпульсом для попиту у квітні може стати прем'єра повнометражного фільму Super Mario Galaxy Movie.