Вже на початку лютого 2026 року очікується перша велика презентація Nintendo Direct, яка окреслить плани компанії на поточний рік та розкриє багато цікавого, розповідає Nate the Hate у своєму подкасті на YouTube.

Дивіться також Перезапуск Fable дозволить гравцям затягнути в ліжко рекордну кількість персонажів

Які ігри та презентації готують розробники для нової консолі?

За інформацією Nate the Hate, найуспішніша гра за кількістю нагород "Гра року", покрокова фентезійна RPG Clair Obscur: Expedition 33, офіційно вийде на Nintendo Switch 2 протягом 2026 року.

До кінця того ж року бібліотеку пристрою має поповнити японська рольова гра Metaphor: ReFantazio від провідних розробників Persona 5. Також у цей період очікується анонс порту екшен-RPG Final Fantasy XVI.

Nate the Hate розповідає про новинки Nintendo – дивіться відео:

Щодо офіційних заходів, то перша велика трансляція Nintendo Direct у 2026 році запланована на перший тиждень лютого. Найімовірнішою датою проведення називають 5 число, хоча Nate the Hate зазначає, що точний формат події поки залишається загадкою. Переглянути захід можна буде на каналі Nintendo.

Це може бути як партнерський показ, так і загальний огляд ігор від самої Nintendo на весь рік. Проте ще раніше, 29 січня о 16:00 за київським часом, компанія проведе окремий тематичний випуск про соціальний симулятор Tomodachi Life: Living the Dream. Реліз цієї гри для обох поколінь консолей Switch заплановано на весну 2026 року.

Конкуренти з Sony також планують активності на лютий. За даними журналіста Джеффа Грабба, трансляція State of Play має відбутися 12 лютого.

На тлі цих очікувань стало відомо про раптовий реліз Stardew Valley на Switch 2. Гра отримала безплатний апгрейд та підтримку локального кооперативу для чотирьох гравців одночасно.