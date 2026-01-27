Уже в начале февраля 2026 года ожидается первая большая презентация Nintendo Direct, которая очертит планы компании на текущий год и раскроет много интересного, рассказывает Nate the Hate в своем подкасте на YouTube.

Смотрите также Перезапуск Fable позволит игрокам затянуть в постель рекордное количество персонажей

Какие игры и презентации готовят разработчики для новой консоли?

По информации Nate the Hate, самая успешная игра по количеству наград "Игра года", пошаговая фэнтезийная RPG Clair Obscur: Expedition 33, официально выйдет на Nintendo Switch 2 в течение 2026 года.

До конца того же года библиотеку устройства должна пополнить японская ролевая игра Metaphor: ReFantazio от ведущих разработчиков Persona 5. Также в этот период ожидается анонс порта экшен-RPG Final Fantasy XVI.

Nate the Hate рассказывает о новинках Nintendo – смотрите видео:

Что касается официальных мероприятий, то первая большая трансляция Nintendo Direct в 2026 году запланирована на первую неделю февраля. Наиболее вероятной датой проведения называют 5 число, хотя Nate the Hate отмечает, что точный формат события пока остается загадкой. Посмотреть мероприятие можно будет на канале Nintendo.

Это может быть как партнерский показ, так и общий обзор игр от самой Nintendo на весь год. Однако еще раньше, 29 января в 16:00 по киевскому времени, компания проведет отдельный тематический выпуск о социальном симуляторе Tomodachi Life: Living the Dream. Релиз этой игры для обоих поколений консолей Switch запланирован на весну 2026 года.

Конкуренты из Sony также планируют активности на февраль. По данным журналиста Джеффа Грабба, трансляция State of Play должна состояться 12 февраля.

На фоне этих ожиданий стало известно о внезапном релизе Stardew Valley на Switch 2. Игра получила бесплатный апгрейд и поддержку локального кооператива для четырех игроков одновременно.