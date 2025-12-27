Главным преимуществом для преданных фанатов стало то, что переход на обновленное издание будет абсолютно бесплатным для владельцев оригинальной игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Какие изменения и особенности получила версия для новой консоли?

Полноценный релиз Stardew Valley для Nintendo Switch 2 состоялся 26 декабря 2025 года. Для новых пользователей стоимость симулятора составляет 15 долларов США, однако те, кто уже приобрел игру для первого поколения Switch, получат ее автоматически.

С точки зрения визуального оформления и игровых механик новая версия почти полностью повторяет оригинал, но разработчики внедрили несколько технических улучшений.

Среди нововведений появилась поддержка мышки, что может изменить подход к управлению в игре.

Также значительного расширения претерпели многопользовательские режимы: локальный кооператив теперь позволяет объединиться четырем игрокам, а сетевые сессии поддерживают участие до восьми человек одновременно.

Это делает совместное ведение хозяйства на ферме еще более масштабным и удобным для больших компаний.

Анонсировали версию игры для Nintendo Switch 2 еще во время Nintendo Direct в сентябре, однако точной даты выхода игры не отмечали.

Трейлер Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition – смотрите видео:

Что известно о Stardew Valley?

История Stardew Valley началась в 2012 году, когда Эрик Барони, известный сегодня под псевдонимом ConcernedApe, решил создать собственный игровой проект. Имея диплом по информатике, он сначала планировал только усовершенствовать навыки программирования на C# для своего резюме, поскольку после обучения имел трудности с поиском работы.

Основным вдохновением стала его детская любовь к серии Harvest Moon, которая на тот момент, по мнению разработчика, находилась в упадке, рассказывает издание GQ.

Барони выбрал путь полного соло-девелопмента, взяв на себя все роли: от написания кода и сценария до создания пиксельной графики и музыкального сопровождения. Этот изнурительный процесс длился четыре с половиной года, в течение которых Эрик работал в среднем по 10 часов в день без выходных.

Все это время его финансово и морально поддерживала девушка Эмбер Гейгеман, которая работала на двух работах, тогда как сам Эрик подрабатывал только вечерним билетером в театре Paramount.