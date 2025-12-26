Работа над игрой уже перешла в активную фазу, а ее выход запланирован на ближайшие годы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Games Radar.

Чем удивит игроков новый подход Larian Studios?

Руководство студии отметило, что команда не ставила своей целью намеренно шокировать публику дебютными кадрами. По словам Свена Винке, разработчики вообще не думали о факторе шока, а стремились создать игру для сознательных людей с широким кругозором. Уровень постановки и содержания он сравнил с продукцией таких стриминговых гигантов, как HBO или Netflix.

Хотя наполнение трейлера является вполне привычным для вселенной Divinity, на этот раз авторы сделали большую ставку на кинематографичность. В ролике почти нет фантастических элементов, поскольку разработчики хотели показать более приземленную и реалистичную картинку.

Трейлер Divinity – смотрите видео:

Винке убежден, что для того, чтобы игрок мог по-настоящему почувствовать себя героем и оценить собственный вклад в события, сюжет должен погружаться в достаточно мрачные и тяжелые темы.

Сейчас проект уже прошел стадию предварительного производства и создается полным ходом. Студия пока не объявила перечень целевых платформ, однако известно, что релиз должен состояться не позднее 2030 года.