Робота над грою вже перейшла в активну фазу, а її вихід заплановано на найближчі роки, розповідає 24 Канал з посиланням на Games Radar.

Чим здивує гравців новий підхід Larian Studios?

Керівництво студії зауважило, що команда не ставила собі за мету навмисно шокувати публіку дебютними кадрами. За словами Свена Вінке, розробники взагалі не думали про фактор шоку, а прагнули створити гру для свідомих людей із широким кругозором. Рівень постановки та змісту він порівняв із продукцією таких стрімінгових гігантів, як HBO чи Netflix.

Хоча наповнення трейлера є цілком звичним для всесвіту Divinity, цього разу автори зробили велику ставку на кінематографічність. У ролику майже немає фантастичних елементів, оскільки розробники хотіли показати більш приземлену та реалістичну картинку.

Трейлер Divinity – дивіться відео:

Вінке переконаний, що для того, аби гравець міг по-справжньому відчути себе героєм та оцінити власний внесок у події, сюжет має занурюватися у досить похмурі та важкі теми.

Наразі проєкт уже пройшов стадію попереднього виробництва і створюється повним ходом. Студія поки не оголосила перелік цільових платформ, проте відомо, що реліз має відбутися не пізніше 2030 року.