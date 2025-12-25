Які короткі ігри варто спробувати у 2025 році?

Many Nights a Whisper, доступна лише на ПК, займає одне з п'яти місць у підбірці завдяки глибокому сюжету та філософському підтексту. Проєкт від студій Deconstructeam та Selkie Harbour пропонує гравцям стати лучником, який має здійснити один-єдиний постріл з пращі під час церемонії, пише 24 Канал.

Від влучності цього пострілу залежить доля цілого покоління людей – якщо стріла запалить величезний факел, бажання громади здійсняться, якщо ні – залишаться лише мріями.

Протягом тижня до ритуалу гравець тренується й слухає прохання містян, кожне з яких несе свій підтекст. Таким чином усього годинна гра змушує відчути неймовірний тиск відповідальності й замислитися над природою успіху й невдачі.

Трейлер Many Nights a Whisper: дивіться відео

Öoo – платформер-головоломка для ПК від творця ElecHead, де милу гусеницю потрібно провести крізь рівні за допомогою вибухів. Сегменти тіла персонажа можуть відокремлюватися та детонувати, підштовхуючи гусеницю в потрібному напрямку. Після вибуху на тілі виростає новий сегмент-бомба.

Механіка здається простою, але розгортається у справжню симфонію можливостей завдяки продуманому дизайну рівнів. Кожен екран – окрема загадка, де потрібно правильно розташувати персонажа та активувати вибухи.

Трейлер Öoo: дивіться відео

Carimara: Beneath the Forlorn Limbs пропонує готичну казку-детектив від Bastinus Rex і Critical Reflex. Гравець керує мовчазною чаклункою, яка розслідує таємницю надприродної сутності у підвалі старого котеджу.

Вам потрібно дослідити будинок і сад, щоб з'ясувати, ким був дух за життя, хто його вбив та якою зброєю.

Гра створює моторошну атмосферу без традиційних скримерів чи кривавих сцен – лише через звуковий дизайн, візуальний стиль та загадкові діалоги. Зернисті текстури та різкі анімації додають проєкту унікальності.

Трейлер Carimara: Beneath the Forlorn Limbs: дивіться відео

Duck Detective: The Ghost of Glamping – друга частина серії про детектива-качку. Юджин МакКряклін, пригнічений розлученням приватний детектив у плащі й капелюсі, розплутує надприродну змову на кемпінгу. Гра поєднує класичну детективну роботу – огляд доказів, опитування підозрюваних та дедукцію – з гумором та доступною подачею.

Механіка заповнення пропусків у висновках запозичена у Golden Idol, але реалізована простіше. Попри дитячий, на перший погляд, стиль, головоломки справді змушують поміркувати.

Цей проєкт, окрім ПК, також доступний і на PlayStation.

Трейлер Duck Detective: The Ghost of Glamping: дивіться відео

Despelote розповідає історію хлопчика з Еквадору у 2001 році, коли збірна країни готувалася до можливого виходу на чемпіонат світу з футболу. Гра використовує справжні фотографії та аудіозаписи з реальних локацій, створюючи потужне відчуття присутності.

Напівавтобіографічний проєкт розкриває життя восьмирічного Хуліана через призму футбольної лихоманки, яка охопила країну. Розділи охоплюють різні періоди життя героя – від дитинства на вулицях Кіто до дорослих випробувань.

Можна пограти на ПК, Xbox Series X, PS5, Switch.

Трейлер Despelote: дивіться відео