Star Wars Genesis – це не назва нового фільму чи серіалу за мотивами відомого всесвіту, а найменування масштабної колекції модифікацій, яка змусить вас знову встановити Starfield, інформує 24 Канал з посиланням на Pubity у X.

Гра про "зоряні війни" на базі Starfield?

Космічна рольова гра від Bethesda не стала тим проривом на який так сподівалися Тодд Говард та компанія.

Зокрема, через надто довгу розробку, на релізі проєкт не зміг вразити геймерів і, не побоїмось цього висновку, так і не став хітом.

Це все ще хороша гра, однак аж ніяк не те "одкровення", якого очікували фанати sci-fi жанру та конкретно цієї студії.

Разом з тим, Starfiled стала основою для дечого, що потішить усіх фанатів Star Wars.

Ентузіаст під ніком DeityVengy створив на базі RPG амбітну та масштабну модифікацію, яка по суті перетворює дітище Bethesda у зовсім іншу гру, присвячену всесвіту, який колись вигадав славетний Джордж Лукас.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Genesis містить унікальні сюжетні лінії, квести, повну переозвучку, нових NPC, зброю, спорядження та усе що тільки можна подумати.

Автор навіть окремо просив дозволу в LucasFilm на деякі музичні композиції, аби ті зазвучали у цій "грі".

Ви можете вільно мандрувати Галактикою та протистояти як Імперії, так і Повстанню, борючись зі злочинними синдикатами… Можливості безмежні та розширюються з кожним оновленням,

– йдеться на сайті модифікації.

Отож, якщо у вас є кількадесят годин вільного часу – ви знаєте що робити. І нехай буде з вами сила.

Що відомо про Starfield: