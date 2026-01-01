Які стратегічні ігри вийшли у 2025 році?

Серія Two Point продовжила традицію створювати захопливі симуляційні проєкти, і Two Point Museum, якому деякі оглядачі поставили оцінку 10/10, став яскравим підтвердженням цього. Гра фокусується не на стресі від управління, а на веселих і хаотичних моментах, які роблять процес приємним, пише 24 Канал.

Розробники створили доступний менеджмент-симулятор, який утримує увагу протягом усієї кампанії та у режимі "пісочниці". Критики відзначають відсутність проблем із продуктивністю, легкість занурення у ґеймплей і відсутність того тиску, який часто супроводжує подібні проєкти.

Вересневий реліз Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles став поверненням класики, на яку чекали фанати серії. Оригінальний проєкт вважається однією з найкращих стратегічних рольових ігор, тому очікування були високими. Розширена версія додала озвучування персонажів і кілька незначних змін у сценарії, проте гравці можуть обрати класичний режим, щоб відчути практично той самий досвід, що й у 1998 році.

Ґеймплей та система професій лишилися незмінними, але покращена версія дає змогу заглибитися ще більше, зберігаючи можливість "зламати" гру, якщо знайти правильний підхід.

Після майже дев'яти років очікування вийшла Civilization VII, черговий випуск найвідомішої 4X-стратегії. Реакція гравців виявилася неоднозначною – на Steam гра отримала "змішані" відгуки через зміни, які не всім прийшлися до вподоби. Попри це, проєкт залишається якісним представником серії з покращеною системою будівництва міст, особливостями ландшафту та дипломатією.

Деякі фанати відчувають, що епічність тривалих партій дещо втрачена через швидку зміну епох, але культова особливість "ще один хід" нікуди не зникла. Оцінки зупинилися на рівні близько 81 – 82 балів зі 100.

Tempest Rising стала духовною наступницею Command & Conquer для тих, хто сумує за класичними RTS. Розробники зі Slipgate Ironworks не намагалися винайти велосипед, натомість пропонуючи швидку стратегію в реальному часі, яка відтворює атмосферу улюбленої франшизи.

Хоча мультиплеєр не став хітом, а сюжетний режим не дотягнув до легендарних висот оригіналу, гра дає RTS-фанатам те, чого їм не вистачало роками.

Доповнення War Sails для Mount & Blade II: Bannerlord стало найбільшим оновленням за п'ять років від початкового релізу. Морське розширення змінило гру, додавши нові торгові маршрути, можливості для розширення імперії та цілий новий тип бойових дій. Зміни на карті та у Каладрії зробили й без того міцний проєкт ще більш завершеним.

Останньою в нашій добірці стала Anno 117: Pax Romana – міський симулятор, що переносить гравців у римську епоху. Гра вражає деталізованою торговою системою, де ланцюги постачання можуть охоплювати кілька островів і регіонів. Морські битви виглядають реалістично завдяки відмінностям у маневреності кораблів залежно від типу приводу.

Наземні бої теж присутні, хоча вони більш базові. Є сюжетна кампанія, що працює як розширений навчальний режим, але основна глибина розкривається у безкінечному режимі з широкими налаштуваннями складності.

