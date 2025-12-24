Які DLC, що вийшли у 2025 році, не варто пропускати?

Хоча за останній час на ігровому ринку з'явилося чимало великих доповнень, кілька з них заслуговують особливої уваги. 24 Канал зібрав п'ять таких прикладів. Серед них – нові пригоди археолога у Ватикані, таємниці нафтової платформи та космічні кораблі для дослідження Всесвіту.

Доповнення Siren's Rest до психологічного хорора Still Wakes The Deep від студії The Chinese Room

Це розширення переносить гравців на десятиліття вперед, де нові персонажі досліджують підводні руїни нафтової платформи Beira D.

Попри коротку тривалість проходження, DLC пропонує не лише нові жахи, але й можливість знайти відповіді для родин членів екіпажу, які загинули за моторошних обставин.

Трейлер доповнення Siren's Rest: дивіться відео

Гравці прийняли доповнення дуже добре, відзначивши атмосферу й напругу, відмінний звуковий дизайн, який створює справжню тривогу, а також звернули увагу на хороший сюжет, який додає емоційного завершення основній історії.

The Red Strain для постапокаліптичного екшену Atomfall від Rebellion

Ще один приклад чудового DLC – The Red Strain. Хоча основна гра Atomfall не стала британським Fallout, на який сподівалися деякі фанати, вона запропонувала цікаву історію про виживання в карантинній зоні на північному заході Англії після ядерної катастрофи.

Друге сюжетне доповнення додає нову локацію Scafell Crag з таємним дослідницьким центром, де зберігається ракетний корабель. Гравцям доведеться боротися з небезпечним вірусом і навіть розмовляти з мозком у банці.

Трейлер The Red Strain: дивіться відео

The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle від MachineGames

Студія MachineGames майстерно відтворила атмосферу класичних фільмів про Індіану Джонса, а Трой Бейкер чудово впорався з імітацією голосу Гаррісона Форда.

Доповнення пропонує до п'яти годин нової історії, яка розкриває таємниці ордену Нефілімів. Замість боїв з нацистами акцент зроблено на розв'язанні головоломок та дослідженні давньої каналізаційної системи Рима під Ватиканом.

Трейлер The Order of Giants: дивіться відео

Voyagers для No Man's Sky від Hello Games

Гра продовжує розширюватися безкоштовно майже десятиліття після релізу. Це оновлення додає нові величезні кораблі Corvette, які можна повністю досліджувати й налаштовувати всередині.

Гравці можуть зібрати команду для дослідження всесвіту, виконувати мультиплеєрні місії або просто виходити у відкритий космос у новому скафандрі, поки корабель летить на автопілоті.

Трейлер доповнення Voyagers: дивіться відео

Доповнення Overture для Lies of P від студій Neowiz і Round8

Ця гра в жанрі соулслайк використала епоху Belle Epoque для створення темної стімпанк-версії історії про Піноккіо. Розширення є приквелом, що показує місто Крат до його падіння. Воно додає нові локації, зокрема зоопарк та карнавал, і пропонує близько 20 годин проходження. Гравців чекають складні боси та нова зброя, включно з гібридом меча й рушниці.

Хоча це DLC не пропонує радикальних змін у механіках, воно настільки сподобалось аудиторії, що навіть потрапило в список претендентів на звання "Найкраще DLC" на Grand Game Awards. Там же, до речі, опинились і доповнення для Indiana Jones and the Great Circle.

Overture – це приквел, який повертає гравця до подій перед основною історією. Доповнення добре заповнює сюжетні прогалини, додає несподівані повороти та робить історію ще більш емоційною й похмурою. Можна грати майже як окрему пригоду, але воно сильно спирається на знання основної гри.

Сильна сторона DLC – нові боси: оригінальні, видовищні й добре збалансовані. Фінальний бос особливо сподобався гравцям, зокрема оглядачам з видання IGN, які зазначили, що битви загалом стали більш справедливими, ніж у базовій грі.

Трейлер доповнення Overture для Lies of P: дивіться відео