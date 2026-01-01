Какие стратегические игры вышли в 2025 году?

Серия Two Point продолжила традицию создавать увлекательные симуляционные проекты, и Two Point Museum, которому некоторые обозреватели поставили оценку 10/10, стал ярким подтверждением этого. Игра фокусируется не на стрессе от управления, а на веселых и хаотичных моментах, которые делают процесс приятным, пишет 24 Канал.

Разработчики создали доступный менеджмент-симулятор, который удерживает внимание в течение всей кампании и в режиме "песочницы". Критики отмечают отсутствие проблем с производительностью, легкость погружения в геймплей и отсутствие того давления, которое часто сопровождает подобные проекты.

Трейлер Two Point Museum: смотрите видео

Сентябрьский релиз Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles стал возвращением классики, которую ждали фанаты серии. Оригинальный проект считается одной из лучших стратегических ролевых игр, поэтому ожидания были высокими. Расширенная версия добавила озвучивание персонажей и несколько незначительных изменений в сценарии, однако игроки могут выбрать классический режим, чтобы ощутить практически тот же опыт, что и в 1998 году.

Геймплей и система профессий остались неизменными, но улучшенная версия позволяет углубиться еще больше, сохраняя возможность "сломать" игру, если найти правильный подход.

Геймплейный трейлер Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: смотрите видео

После почти девяти лет ожидания вышла Civilization VII, очередной выпуск известнейшей 4X-стратегии. Реакция игроков оказалась неоднозначной – на Steam игра получила "смешанные" отзывы из-за изменений, которые не всем пришлись по душе. Несмотря на это, проект остается качественным представителем серии с улучшенной системой строительства городов, особенностями ландшафта и дипломатией.

Некоторые фанаты чувствуют, что эпичность длительных партий несколько утрачена из-за быстрой смены эпох, но культовая особенность "еще один ход" никуда не исчезла. Оценки остановились на уровне около 81 – 82 баллов из 100.

Трейлер Civilization VII: смотрите видео

Tempest Rising стала духовной преемницей Command & Conquer для тех, кто скучает по классическим RTS. Разработчики из Slipgate Ironworks не пытались изобрести велосипед, вместо этого предлагая быструю стратегию в реальном времени, которая воссоздает атмосферу любимой франшизы.

Хотя мультиплеер не стал хитом, а сюжетный режим не дотянул до легендарных высот оригинала, игра дает RTS-фанатам то, чего им не хватало годами.

Трейлер Tempest Rising: смотрите видео

Дополнение War Sails для Mount & Blade II: Bannerlord стало самым большим обновлением за пять лет от первоначального релиза. Морское расширение изменило игру, добавив новые торговые маршруты, возможности для расширения империи и целый новый тип боевых действий. Изменения на карте и в Каладрии сделали и без того крепкий проект еще более завершенным.

Трейлер дополнения War Sails для Mount & Blade II: Bannerlord: смотрите видео

Последней в нашей подборке стала Anno 117: Pax Romana – городской симулятор, переносящий игроков в римскую эпоху. Игра впечатляет детализированной торговой системой, где цепи поставок могут охватывать несколько островов и регионов. Морские сражения выглядят реалистично благодаря различиям в маневренности кораблей в зависимости от типа привода.

Наземные бои тоже присутствуют, хотя они более базовые. Есть сюжетная кампания, работающая как расширенный обучающий режим, но основная глубина раскрывается в бесконечном режиме с широкими настройками сложности.

Трейлер Anno 117: Pax Romana: смотрите видео