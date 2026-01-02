Star Wars Genesis – это не название нового фильма или сериала по мотивам известной вселенной, а наименование масштабной коллекции модификаций, которая заставит вас снова установить Starfield, информирует 24 Канал со ссылкой на Pubity в X.

Игра о "звездных войнах" на базе Starfield?

Космическая ролевая игра от Bethesda не стала тем прорывом на который так надеялись Тодд Говард и компания.

В частности, из-за слишком долгой разработки, на релизе проект не смог поразить геймеров и, не побоимся этого вывода, так и не стал хитом.

Это все еще хорошая игра, однако отнюдь не то "откровение", которого ожидали фанаты sci-fi жанра и конкретно этой студии.

Вместе с тем, Starfiled стала основой для кое-чего, что порадует всех фанатов Star Wars.

Энтузиаст под ником DeityVengy создал на базе RPG амбициозную и масштабную модификацию, которая по сути превращает детище Bethesda в совсем другую игру, посвященную вселенной, которую когда-то придумал знаменитый Джордж Лукас.

Трейлер проекта: смотрите видео

Трейлер проекта: смотрите видео

Genesis содержит уникальные сюжетные линии, квесты, полную переозвучку, новых NPC, оружие, снаряжение и все что только можно подумать.

Автор даже отдельно просил разрешения у LucasFilm на некоторые музыкальные композиции, чтобы те зазвучали в этой "игре".

Вы можете свободно путешествовать по Галактике и противостоять как Империи, так и Восстанию, борясь с преступными синдикатами... Возможности безграничны и расширяются с каждым обновлением,

– говорится на сайте модификации.

Так что, если у вас есть несколько часов свободного времени – вы знаете что делать. И да будет с вами сила.

