Будущая игра будет достаточно требовательна к персональным компьютерам. К примеру, новой ролевой игре понадобится 125 гигабайт SSD – и это не рекомендация, а минимальное требование.

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Минимальные системные требования

Процессор : AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K,

: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K, ОЗУ: 16 гигабайт,

16 гигабайт, Видеокарта : AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce 1070 Ti,

: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce 1070 Ti, Хранение : 125 гигабайт свободного места,

: 125 гигабайт свободного места, Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.

Геймплейный трейлер игры Starfield: смотрите видео

Рекомендуемые системные требования