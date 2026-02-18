EA Sports вигадали як врізноманітнити ігровий процес футбольного симулятора EA FC 27, інформує 24 Канал.

Цікаво Інсайдер каже, що події нового DLC для The Witcher 3 відбуватимуться не там, де ми всі думали

EA FC 27 перетворять на футбольну The Sims?

У майбутній грі з'явиться режим під назвою The Grounds, який перенесе гравців у відкритий світ, схожий на той, що роками є родзинкою серії симуляторів баскетболу NBA 2K.

За інформацією The Touchline, геймери зможуть керувати своїм персонажем, гуляючи великим містом, яке матиме функціональні магазини одягу, барбершопи, спортзали та інші заклади.

Звісно, при цьому можна буде брати участь в вуличних матчах аби прокачувати свою репутацію та героя.

????????: EA Sports FC 27 “The Grounds” is reportedly going FULL open-world.



You could:



• Roam an entire city

• Hit the barbershop

• Drip out your player with fresh fits

• Grind in the gym

• Run street games to build your rep

• Level up your created baller pic.twitter.com/Lai9idCZR6 — The Touchline | ? (@TouchlineX) February 17, 2026

Цікаво, що чутки про появу такого режиму виникали ще декілька років тому, але схоже, що цього разу все справді серйозно. Шанувальники франшизи вже кепкують у мережі, що таким чином відомий симулятор футболу перетвориться на The Sims.

Хоча EA офіційно ніяк не прокоментували інформацію, а головний продюсер EA FC лише натякнув, що на режим кар'єри у майбутній грі очікуватимуть "великі зміни", повідомляє footballgamingzone.com.

Чи буде їх частиною The Grounds – традиційно дізнаємось десь восени.

Чому симулятор футболу від EA Sports більше не називається FIFA?