Куди відправить нас DLC до The Witcher 3?

Попри відсутність офіційного анонсу від CD Projekt Red, інформація про нове DLC для The Witcher 3: Wild Hunt продовжує з'являтися з неофіційних джерел. Раніше в мережі активно обговорювали версію, що розширення перенесе гравців до Зерріканії – загадкового й майже не показаного в іграх регіону, пише WCCF TECH.

Втім, польський інсайдер, відомий під псевдонімом UV o grach, який раніше працював у виданні Gry-Online, фактично охолодив ці очікування. Під час нещодавнього стріму він розмірковував про підходи до створення ігрових мап і повторне використання вже наявних ресурсів. За його словами, гравці "дивляться надто далеко", тоді як відповідь знаходиться значно ближче.

Це висловлювання багато хто сприйняв як натяк на те, що новий регіон не буде окремою екзотичною територією, а радше розширенням уже знайомої частини світу – зокрема Велену та Північних королівств. Ще в грудні інсайдер згадував, що майбутня локація може стати продовженням існуючої карти, а не абсолютно новою зоною.



Велен у грі "Відьмак 3" / Фото CD Projekt Red

З погляду розробки це виглядає логічно. Створення повністю нового регіону з нуля потребує значних ресурсів – від дизайну ландшафту до наповнення квестами, персонажами та унікальною архітектурою. Якщо DLC справді має стати містком між подіями третьої частини та майбутньої The Witcher 4, студія могла обрати більш прагматичний шлях.

До того ж відомо, що події нової частини, за попередніми даними, розгортатимуться в Ковірі та Повісі – північних королівствах, які географічно ще далі від Зерріканії. У такому разі розширення територій поблизу Велену виглядає більш узгодженим із загальною логікою світу.

Коли чекати доповнення?

За чутками, реліз доповнення може відбутися вже у травні, пише польське видання Strefa Inwestorów. Якщо це правда, офіційна інформація має з'явитися найближчим часом.

Питання лише в тому, чи стане новий контент гідним поверненням до одного з найуспішніших рольових проєктів з відкритим світом.