Компанія Nvidia підтвердила, що майбутня рольова гра з відкритим світом The Witcher 4 підтримуватиме технологію RTX Mega Geometry. Це один із нових інструментів екосистеми RTX, створений для складних сцен із великою кількістю геометричних об'єктів – саме таких, які часто зустрічаються у сучасних масштабних іграх, повідомляє VideoCardz.

Як RTX Mega Geometry змінить графіку у The Witcher 4?

За словами Nvidia, RTX Mega Geometry допомагає ефективніше працювати з рейтрейсингом у ситуаціях, де традиційні графічні конвеєри справляються гірше. Технологія прискорює побудову структур BVH (Bounding Volume Hierarchy) – це набори геометричних об'єктів, які використовуються для трасування променів.

Завдяки оптимізації кластерних геометричних систем стає можливим обробляти значно більшу кількість трикутників (полігонів), що в підсумку підвищує продуктивність рейтрейсингу та дозволяє створювати детальніші сцени.

Фактично мовиться про технологію, яка дозволяє іграм працювати зі складнішими моделями й щільними середовищами без різкого падіння продуктивності. Першим проєктом, де її використали, стала Alan Wake 2, яка відома своїм високим рівнем графічної деталізації.

У Nvidia наголошують, що співпраця з CD Projekt Red триває ще від початку розробки нового "Відьмака". Компанія позиціює себе як технологічного партнера проєкту, який допомагає інтегрувати сучасні RTX-функції.

Що відомо про The Witcher 4?

Сам The Witcher 4 стане початком нової трилогії у всесвіті "Відьмака". Головною героїнею історії буде доросла Цирі. Перший трейлер гри показали у 2024 році – він був попередньо відрендерений у спеціальній збірці Unreal Engine 5 на відеокарті Nvidia GeForce RTX.

Трейлер The Witcher 4 – дивіться відео:

Проєкт також уже демонстрували під час презентацій Unreal Engine 5.6 від Epic Games. Ця версія рушія орієнтована на створення великих відкритих світів, швидше потокове завантаження геометрії, складні сцени та активне використання трасування променів.

CD Projekt Red співпрацює з Epic Games над розвитком можливостей Unreal Engine для масштабних ігрових світів. У той самий час Nvidia допомагає реалізувати графічні технології RTX, які повинні забезпечити високий рівень деталізації.

Очікується, що реліз The Witcher 4 відбудеться не раніше 2027 року.