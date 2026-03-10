Компания Nvidia подтвердила, что предстоящая ролевая игра с открытым миром The Witcher 4 будет поддерживать технологию RTX Mega Geometry. Это один из новых инструментов экосистемы RTX, создан для сложных сцен с большим количеством геометрических объектов – именно таких, которые часто встречаются в современных масштабных играх, сообщает VideoCardz.

Смотрите также Разработчиков Battlefield 6 сокращают, несмотря на успех игры

Как RTX Mega Geometry изменит графику в The Witcher 4?

По словам Nvidia, RTX Mega Geometry помогает эффективнее работать с рейтрейсингом в ситуациях, где традиционные графические конвейеры справляются хуже. Технология ускоряет построение структур BVH (Bounding Volume Hierarchy) – это наборы геометрических объектов, которые используются для трассировки лучей.

Благодаря оптимизации кластерных геометрических систем становится возможным обрабатывать значительно большее количество треугольников (полигонов), что в итоге повышает производительность рейтрейсинга и позволяет создавать более детальные сцены.

Фактически речь идет о технологии, которая позволяет играм работать с более сложными моделями и плотными средами без резкого падения производительности. Первым проектом, где ее использовали, стала Alan Wake 2, которая известна своим высоким уровнем графической детализации.

В Nvidia отмечают, что сотрудничество с CD Projekt Red продолжается еще с начала разработки нового "Ведьмака". Компания позиционирует себя как технологического партнера проекта, который помогает интегрировать современные RTX-функции.

Что известно о The Witcher 4?

Сам The Witcher 4 станет началом новой трилогии во вселенной "Ведьмака". Главной героиней истории будет взрослая Цири. Первый трейлер игры показали в 2024 году – он был предварительно отрендерено в специальной сборке Unreal Engine 5 на видеокарте Nvidia GeForce RTX.

Трейлер The Witcher 4 – смотрите видео:

Проект также уже демонстрировали во время презентаций Unreal Engine 5.6 от Epic Games. Эта версия движка ориентирована на создание больших открытых миров, более быстрая потоковая загрузка геометрии, сложные сцены и активное использование трассировки лучей.

CD Projekt Red сотрудничает с Epic Games над развитием возможностей Unreal Engine для масштабных игровых миров. В то же время Nvidia помогает реализовать графические технологии RTX, которые должны обеспечить высокий уровень детализации.

Ожидается, что релиз The Witcher 4 состоится не ранее 2027 года.