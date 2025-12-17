Після того як Electronic Arts не змогли домовитися з Міжнародною федерацією футболу про нову угоду на використання ліцензійних прав організації, бренд FIFA осиротів у віртуальному світі. Нарешті, кілька років потому, у його майбутнє внесли ясність, інформує 24 Канал з посиланням на Netflix.

Цікаво Макрон привітав французьких розробників, які побили рекорд The Game Awards 2025

FIFA вийде на Netflix?

Влітку привід для радощів отримають не лише фанати справжнього футболу, але й геймери.

В акурат до Чемпіонату світу з футболу 2026, який, як інформує FIFA, пройде в США, Netflix Games готуються випустити нову гру під відомим брендом.

Чемпіонат світу з футболу стане найголовнішою культурною подією 2026 року, і тепер фанати зможуть відсвяткувати свою пристрасть, перенісши гру прямо до своїх віталень. Ми хочемо повернути футбол до його витоків за допомогою чогось, у що кожен зможе зіграти лише одним натисканням кнопки,

– заявив президент Netflix Games Ален Таскан.

Створенням нової FIFA займається студія Delphi Interactive, засновник та CEO якої Каспер Даугард називає себе "довічним фанатом серії".

Для нас честь допомогти започаткувати сміливе наступне покоління та переосмислити майбутнє франшизи. Наша місія проста: зробити FIFA найцікавішою, найдоступнішою та найглобальнішою футбольною грою з усіх створених,

– говорить він.

Попередньо виглядає так, ніби розробники мають намір максимально спростити ігровий процес аби той був доступний для гри на телефонах, планшетах та телевізорах.

Зокрема, обіцяють, що формат майбутнього проєкту буде "захопливий для освоєння та створений так аби будь-хто міг поринути в гру".

На додачу грати можна буде як самостійно, так і онлайн з друзями, а все, що вам буде потрібно для цього "це Netflix та ваш телефон".

Наша переосмислена гра справді знаменує собою початок нової ери цифрового футболу. Вона буде доступна безплатно для передплатників Netflix і є великим історичним кроком для FIFA,

– сказав президент FIFA Джанні Інфантіно.

Більше деталей про нову FIFA Netflix Games пообіцяли оприлюднити вже у 2026 році, тож шанувальникам серії залишається лише чекати новин.

Чим відома студія Delphi Interactive?